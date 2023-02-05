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الأحد، 05-02-2023 03:56 م

طبيب يوضح فئة بحاجة لتناول الأسبرين

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني في مصر ، إن تناول دواء الأسبرين بمثابة حياة لمريض القلب الذي أجرى عملية تركيب دعامات.

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وأضاف موافي خلال برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض دعامات القلب بحاجة إلى المتابعة الطبية كل 4 أشهر، والاستمرار في تناول الأسبرين.

وأشار إلى أنه يوجد اختلاف حول مدى استمرار المريض في تناول الدواء الذي يخصص بعد الدعامات مدى الحياة نظرًا لارتفاع سعره، لكن الأسبرين هو البديل.
وأوضح موافي، أن الدعامات عبارة عن جسم غريب داخل الشريان، وينبغي التأكد من عدم وجود ترسبات حولها حتى لا يضيق الشريان.

الكونسلتو الطبي

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