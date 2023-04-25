الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

مخالفات السير القاتلة.. مختصون ينادون بثنائية الردع والمنظومة الأخلاقية

مؤسسة ولي العهد تعلن الفريق الفائز بمسابقة مجتمعات البرمجة

بايدن يعلن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع نائبه هاريس

حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار

توق رئيساً للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج

ما حكم الزواج بين العيدين؟.. الإفتاء تجيب

متحف الأطفال يستقبل 6 آلاف زائر خلال عيد الفطر

الوطنية للتشغيل والتدريب في عجلون تبدأ التسجيل للدفعة 28

حريق كبير يلتهم محل قطع سيارات في ماركا الشمالية - فيديو

التعليم العالي: العمل على حصر أعداد الطلبة الأردنيين القادمين من السودان

الثلاثاء، 25-04-2023 11:56 ص

عدم تحمل الضوء والأصوات والروائح.. أعراض شائعة لهذا المرض !

download


الوكيل الإخباري- يصعب على معظم الناس في بعض الأحيان التفرقة بين صداع الرأس والصداع النصفي للتشابه بينهما في الآلام التي تصيب الرأس.

اضافة اعلان


وللتفرقة بين الاثنين لتناول العلاج المناسب، كشفت الدكتورة مارينا أنيكينا أخصائية طب الأعصاب، أنه في حالة الصداع النصفي بعكس الصداع الاعتيادي، لا يتحمل الشخص الضوء الساطع والروائح والأصوات.

وحسب أنيكينا، يتمركز الألم في حالة الصداع النصفي في أحد جانبي فروة الرأس، كما يمكن أن يكون الألم من الخلف للأمام أو بالعكس في مستوى الرقبة أو في مؤخرة الرأس، أي في المناطق التي تحت تأثير العصب التؤامي الثلاثي.


هذا بالإضافة إلى حدوث الألم في مناطق مختلفة وليس في منطقة واحد، ويصاحب الصداع النصفي عادة أعراض واضطرابات أخرى مثل عدم تحمل الضوء والأصوات والروائح.


وأشارت أخصائية طب الأعصاب في تقرير نشرته صحيفة "إزفيستيا"إلى أنه: "يمكن أن يزداد ألم الصداع النصفي عند الشخص في مركز للتسوق مثلا إذا مر بجانبه شخص تفوح منه رائحة عطرة واضحة".

كما أن أحد الأسباب الرئيسية للصداع النصفي على حد قولها، هو التنظيم الخاص للجهاز العصبي الموروث، وهذا المرض أكثر شيوعا عند النساء، لأن الهرمونات التي تؤثر في الإنجاب هي مسببات قوية جدا للصداع النصفي.


ووفقا لها لا يمكن عمليا علاج هذا المرض، ولكن يمكن التحكم به، مشيرة إلى أن هناك طريقة شائعة، ولكنها خطرة للتخلص من الصداع النصفي وهي غمر الرأس في ماء ساخن، لأن سبب الصداع النصفي هو توسع الأوعية الدموية، والماء الحار يوسعها أكثر، ما قد يؤدي إلى جلطة دماغية.


لذلك نصحت أنيكينا باستشارة الطبيب المختص لوصف العلاج المناسب.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
dbf79815-cc71-49d9-8ca7-6054854d4b83

طبيبة تحدد أفضل الإضافات للسلطة صحياً

معلومات_عن_حساسية_العطور

3 علامات تكشف الاصابة بحساسية العطور

zmnystb

ما أثر تناول الجوز في المراحل المبكرة من العمر ؟

أضرار-الإفراط-في-تناول-السكريات-على-الأطفال

خبراء تغذية يحددون كمية السكر المناسبة للأطفال يومياً

3805593

دراسة تتوقع تفاقم "قصر النظر" عام 2050 .. وتحدد السبب

aew03FHRqq

مادة غذائية شائعة تقي من الالتهابات

أخبار متعلقة
معلومات-عن-ظاهرة-سوموجي

علامة عند الاستيقاظ تنذر بالسكري

2023_4_5_19_39_56_933

تظهر في العين .. 5 أعراض لارتفاع ضغط الدم

tbl_articles_article_29589_534eb331da8-d45e-4d65-9224-fb7617991b6c

تسمم الشمس .. أعراضه وطرق علاجه المختلفة

tbl_articles_article_19213_4332ef6a180-c3bd-49fc-a5e2-4735247a76a1

كيف تكتشف نقص الكالسيوم في جسمك؟ .. طبيب يوضح

2023411145918127TS

أعراض التهاب المريء لدى الأطفال

2023_3_19_0_2_10_857

الربو أم التهاب الشعب الهوائية؟ .. كيف تفرق بينهما