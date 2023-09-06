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الأربعاء، 06-09-2023 11:58 م

عصبية كبار السن- إليك أسبابها

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الوكيل الاخباري- مع تقدم العمر، يصبح الإنسان أكثر عصبية ويعاني من تقلبات مزاجية شديدة، وهو أمر طبيعي، لكنه أحيانًا قد يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية والعضوية.

أسباب عصبية كبار السن

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1- الاكتئاب والقلق
قد تكون العصبية الزائدة والتقلبات المزاجية عند كبار السن مؤشرًا على معاناتهم من الاكتئاب واضطراب القلق، بحسب تقرير قادر على المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وجاء في التقرير أن 5% من كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر يعانون من الاكتئاب حاليًا، وأكثر من 10% تم تشخيصهم به في مرحلة ما من حياتهم، وما يقرب من 8% سبق لهم الإصابة باضطراب القلق.

2- الخرف
كشفت جمعية الزهايمر في بريطانيا أن التقلبات المزاجية الشائعة عند كبار السن قد تدل على الإصابة بمرض الخرف، خاصةً إذا كانت مصحوبة بضعف الذاكرة قصيرة المدى والارتباك وصعوبة التركيز وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين.

3- الألم المزمن
من الممكن أن يكون تقلب المزاج عند كبار السن ناتجًا عن الألم المزمن المصاحب للمشكلات الصحية المصابين به أو بسبب شعورهم بالإحباط، لأن سوء حالتهم الصحية تجعلهم بحاجة دائمًا لمساعدة من حولهم لممارسة أبسط الأنشطة اليومية.

4- العزلة
يصبح الوصول إلى الأصدقاء وأفراد العائلة أمرًا صعبًا، لانشغال الجميع بحياتهم الشخصية، مما يؤدي إلى شعور كبار السن بالعزلة الاجتماعية، التي تعتبر من عوامل خطر الاكتئاب وبعض الأمراض المزمنة.

5- تناول الأدوية
يجب الاطلاع على النشرة الدوائية للعقاقير التي يتناولها كبار السن، لأن تقلب المزاج والعصبية من الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

 

 

 




 

 


 

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