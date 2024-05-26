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الأحد، 26-05-2024 02:47 م

علامات تشير لإصابة طفلك بالسكري- احذريها

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الوكيل الإخباري - يمكن أن تلاحظ بعض الأمهات إصابة أطفالهن ببعض الأعراض التي قد تستمر لفترة طويلة، مما يدل على إصابتهم بالسكري الذي يتطلب المتابعة المستمرة لتجنب تعرض الطفل لأي مضاعفات صحية.

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علامات إصابة الطفل بالسكري
هناك العديد من العلامات التي تكشف إصابة الطفل بمرض السكري من بينها:


1- زيادة العطش
يعتبر العطش من أكثر علامات الإصابة بمرض السكري شيوعًا حيث يشرب الطفل كميات كبيرة من الماء بشكل غير عادي، ويصبح أكثر عطشًا حتى بعد شرب الماء.


2- كثرة التبول
عادة ما يزداد عدد مرات تبول الطفل بشكل ملحوظ، خاصة في الليل مما يؤكد إصابته بارتفاع في مستويات السكر بالجسم، وهذا العرض شائع بشكل كبير لذلك يجب أن تنتبه الأم جيدًا.


3- فقدان الوزن
قد يفقد الطفل وزنه بشكل غير مبرر، حتى مع تناول كميات كبيرة من الطعام، وعادة ما يحدث ذلك لأن الجسم لا يستطيع استخدام السكر بشكل فعال كطاقة، مما يؤدي إلى تفكيك العضلات والدهون للحصول على الطاقة.


4- زيادة الشهية
يمكن أن يشعر الطفل بجوع شديد، حتى بعد تناول الطعام، وذلك لعدم قدرة الجسم على استعمال السكر الموجود بالجسم، ومن ثم الشعور بالجوع طول الوقت، لذلك يجب السيطرة على الطفل حول كمية الطعام التي يتم تناولها.


5- تغير رائحة النفس
تلاحظ بعض الأمهات تغير رائحة نفس الطفل وقد تكون شبيهة برائحة الفواكه، خاصة في الحالات المتقدمة من مرض السكري، وذلك لأن الجسم يستعمل الدهون بدلًا من السكر كمصدر للطاقة، مما ينتج عنه تراكم المواد الكيتونية في الدم، والتي تسبب رائحة الفواكه في النفس.


نصائح للوقاية من ارتفاع السكر عند الأطفال
هناك بعض النصائح التي يجب على الأم اتباعها لحماية طفلها من ارتفاع مستويات السكر في الدم حيث تتضح في:
- الحفاظ على وزن صحي.
- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والقليل من الدهون المشبعة والسكريات المضافة.
- ممارسة الرياضة بانتظام.
- الحصول على قسط كافي من النوم.
- إجراء الفحوصات الطبية الدورية.

 

الكونسلتو 

 




 

 


 

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