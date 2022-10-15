السبت 15-10-2022
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السبت، 15-10-2022 02:22 م

عوامل تزيد من احتمال اصابتك بحصى المرارة.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - حصوات المرارة هي ترسّبات صلبة في السائل الهضمي والتي يمكنها أن تتكون في المرارة .

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والمرارة عبارة عن عضو صغير على شكل ثمرة الكمثرى وتوجد على الجانب الأيمن من البطن أسفل الكبد مباشرة، وتحتوي على سائل هضمي يُسمى العُصارة الصفراء والذي يساهم في هضم المأكولات الدهنية.


وذكر طبيب مختص عوامل تزيد من احتمال اصابتك بحصى المرارة منها: 
-أن تكون أنثى سنك 40 أو أكبر

-زيادة الوزن أو السمنة
-قلة الحركة
-الحمل
-تناول نظام غذائي عالي الدهون او عالي الكوليسترول او منخفض الالياف 
-وجود تاريخ عائلي بوجود حصى في المرارة
-وجود مرض السكري
-تناول الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين ، مثل وسائل منع الحمل عن طريق الفم أو أدوية العلاج الهرموني. 

عادة لا توجد اعراض واضحة لحصى المرارة لكن قد يشعر المريض بهذه الأعراض :

-ألم مفاجئ ويزداد بسرعة في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
- آلام الظهر والكتف الأيمن.
- الغثيان أو القيء.

 




 

 


 

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