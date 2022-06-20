الوكيل الإخباري - يعد سرطان البطن أو المعروف بسرطان المعدة من الحالات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ويعد خطيراً نوعاً ما حيث إنه في كثير من الأحيان لا يظهر على المريض أي أعراض خطيرة في المراحل الأولية، لهذا يجب التعرف على الأعراض الأولية والمتقدمة لهذا السرطان.

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عوامل خطر الإصابة بسرطان البطن

‏تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة ما يلي:

- ال‏بدانة.

‏- نظام غذائي غني بالأطعمة المالحة والمدخنة.

‏- تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة.

‏- الإصابة بعدوى هيليكوباكتر بيلوري.

‏- التهاب المعدة طويل الأمد.

‏- التدخين.

‏- الأورام الحميدة في المعدة.

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