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الأربعاء، 16-02-2022 03:31 م

فقدان الشهية العصبي.. الأسباب وأهم الأعراض

Anorexia-Nervosa


الوكيل الإخباري - حذر البروفيسور الألماني شتيفان بندر من أن فقدان الشهية العصبي يعد أحد اضطرابات الأكل، التي تنتشر بين المراهقين، لا سيما الفتيات.

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وأوضح أخصائي الطب النفسي والعلاج النفسي للأطفال والمراهقين أن السبب الرئيسي لفقدان الشهية العصبي يكمن في الطريقة الخاطئة، التي ينظر بها المرء إلى شكله ووزن جسمه؛ حيث يعتمد تقييمه الذاتي على وزن جسمه وشكله.

 

كما أن الإصابة بفقدان الشهية العصبي قد ترتبط بالعوامل البيولوجية والجينية والأحداث الحياتية الصعبة كانفصال الوالدين، بالإضافة إلى التأثر الشديد بنجوم الفن والرياضة والمجتمع والرغبة الشديدة في محاكاة مظهرهم وشكل أجسامهم المثالية.

وأضاف بندر أن علامات المعاناة من فقدان الشهية العصبي تتمثل في التحكم بالوزن عن طريق تجويع النفس طواعية، مع الإفراط في ممارسة الرياضة أو غير ذلك من وسائل التحكم بالوزن مثل أدوية التخسيس أو الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى الاهتمام الزائد عن الحد بحساب السعرات الحرارية للأطعمة المختلفة ووزن الجسم باستمرار وفحص النفس في المرآة، فضلا عن العدوانية والاكتئاب والانعزال الاجتماعي.

 

وحذر البروفيسور الألماني من خطورة هذه السلوكيات على الصحة؛ حيث إنها تؤدي إلى سوء التغذية، والذي تتمثل أعراضه في الانخفاض الشديد في الوزن وشحوب البشرة وتساقط الشعر وتقصف الأظافر والشعور المستمر بالتعب والإرهاق والضعف العام والهزال وقلة التركيز وضعف الذاكرة وتراجع القدرة على بذل المجهود والإمساك والشعور المستمر بالبرد والصداع والدوار والإغماء وضعف المناعة وكثرة الإصابة بالأمراض.

العين الإخبارية 

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