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الإثنين، 28-02-2022 02:59 م

فوائد الحليب لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري - مرض السكري أحد الأمراض المزمنة الشائعة في العالم، وله أسباب عدة للإصابة به، وأحد أهم الأسباب اتباع نظام غذائي غير صحي يسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم ويزيد من إفزاز الأنسولين الذي يعمل على ضبط مستويات السكر، وتكرار هذا الأمر يسبب الإصابة بالسكري بسبب قلة إفراز الأنسولين وعدم قدرته على خفض مستويات السكر.

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وجدت دراسة نُشرت في أبحاث ومراجعات استقلاب السكري أن شرب حليب الألبان لم يساعد فقط في إدارة نسبة السكر في الدم، ولكنه ساعد أيضًا في تحسين استجابة الأنسولين وهو عنصر حاسم آخر في إدارة مرض السكري.

قالت خبيرة التغذية، إيمي جودسون ، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook ، إن هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعدك على إدارة جلوكوز الدم مثل حليب بقر.


وأضافت جودسون، أنه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، فمن الضروري تناول مشروب يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين.


وأشارت جودسون إلى أن البروتين يساعد على إبطاء عملية الهضم، لذا فهو يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع ، والبقاء ممتلئًا لفترة أطول ، ويمكن أن يساعد في تخفيف ارتفاع نسبة السكر في الدم، بينما يعتبر الماء مصدرًا ممتازًا للترطيب ، فإنه لا يؤثر حقًا على مستويات السكر في الدم.

 

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