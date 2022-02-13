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الأحد، 13-02-2022 03:59 م

الشاي الأخضر وعلاقته بمرض السكري

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الوكيل الإخباري - أحد أشهر الأمراض المزمنة المنتشرة في العالم وتزداد أعداد الإصابة به سنوياً هو مرض السكري، وهو مرض لا شفاء منه بل يحتاج إلى طرق للتعايش معه وذلك لتفادي مضاعفاته والتقليل من حدة أعراضه.

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وفقًا لبحث نُشر في مجلة BMC Pharmacology، يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم خلال ساعات، حيث يلقى البحث الضوء على فوائد المشروب الأخضر، من خلال التجارب التي أجريت على الأشخاص الأصحاء والمصابين بداء السكري.

ووجد البحث أن الشاي الأخضر كان قادرًا على خفض مستويات السكر في الدم بعد ساعتين إلى ست ساعات من تناوله، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر كان قادرًا على خفض نسبة الجلوكوز في الدم بمعدل 150 مجم لكل كيلوجرام.

علاوة على ذلك، كان الشاي الأخضر قادرًا على تعزيز التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى المتطوعين من البشر الأصحاء، وخلصت الدراسة إلى أن الشاي الأخضر له تأثيرات مضادة لمرض السكر.

فوائد الشاي الأخضر لمرضى السكري:

 

في دراسة أخرى تؤكد الدراسة السابقة اكتشف علماء جامعة كيوشو اليابانية، أن تناول الشاي الأخضر والقهوة يومياً يخفض خطر وفاة المرضى المصابين بالنوع الثاني من السكري بنسبة 63%.


ووفقا للباحثين، يعود سبب انخفاض خطر الموت، إلى احتواء الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات مثل الفينولات والثيانين والكافيين.

 

 هي

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