الوكيل الإخباري - ماهي فوائد الفراولة المذهلة للمرأة الصائمة، هي مجموعة من الفوائد الصحية المهمة التي تتحقق بفضل احتواء فاكهة الفراولة على عناصر غذائية مهمة، تفيد في منح المرأة الصائمة بعد الإفطار ما تحتاجه، ولنتعرف على ذلك بالتفصيل في التالي.

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1- تناول الفراولة أو شربها كنوع من العصائر الطازجة بعد الإفطار يمنح المرأة الصائمة الطاقة والنشاط، بفضل احتواء الفراولة على السكريات الطبيعية.

2- شرب عصير الفراولة عند الإفطار يروي العطش وينعش الجسم.

3- عادة ما يصاب الصائمون بعسر الهضم أو مشاكل في الإخراج أو الاضطرابات في الجهاز الهضمي في رمضان بسبب أنظمة الغذاء غير الصحية، وهنا تأتي فائدة مهمة للفراولة وهي تحسين الهضم وعلاج الاضطرابات بفضل احتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن.

4- الألياف في الفراولة تسرع الشعور بالشبع، وبالتالي تمنع الإفراط في الطعام بعد الإفطار.

5- اشتهاء السكريات بعد الإفطار بسبب نقصها في الجسم مع الصيام من أكثر الأمور التي تسبب زيادة في الوزن، وتناول الفراولة يساعد في السيطرة على ذلك.

6-يمكن تناول الفراولة في وجبة السحور فهي تساعد على الصيام بدون أي جوع أو عطش.

7- الفراولة بشكل عام من أنواع الفواكه التي ينصح بتناولها في شهر رمضان لدى من يعانون من الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري، ومرضى الضغط المرتفع، ومرضى الكوليسترول المرتفع.

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