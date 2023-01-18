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الأربعاء، 18-01-2023 02:11 م

فوائد الكستناء .. وهل تتسبب بارتفاع ضغط الدم ؟

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الوكيل الإخباري-الكستناء تنتمي لفصيلة المكسرات، وعادةً هي مثل الجوز، اللوز، البندق، بالرغم من صغر حجمها لكن لها قيمة غذائية عالية، غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

فوائد الكستناء الصحية

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-الكستناء من المكسرات الخالية من الدهون، فهي لا تحتوي على الدهون نهائياً .

 

-تحتوي الكستناء على نسب عالية من النشويات.


-من فوائد الكستناء الصحية أنها مفعمة وعالية بالمعادن والفيتامينات ومهمة للأطفال.


-تعتبر جيدة للأشخاص الذين يرغبون بزيادة وزنهم .


-تحتوي الكستناء على نسبة عالية من فيتامين b6 والمغنيسيوم والنحاس، وتحتوي ايضاً على نسبة عالية من فيتامين b6 المهمة لحركة الدماغ بالطريقة الصحيحة.


-تعتبر الكستناء مصدر غذائي مهم من فيتامين سي.


-مهمة للأشخاص التي ترغب بالحفاظ على كثافة العظام خصوصاً للصغار وكبار السن، لأنه الكستناء تحتوي على المنغنيز والنحاس، المغنيسيوم والنحاس يساعدوا على تخزين معادن وفيتامينات في العظام وتحمي العظام من التآكل.


-تحتوي على بوتاسيوم عالي للوقاية من أمراض القلب والتقليل من الأملاح في الجسم.


-تساعد الكستناء على الهضم، خصوصاً الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم أو في البكتيريا النافعة الموجودة في القولون.


-تساعد الكستناء على عمل الدماغ خصوصاً للأطفال لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 6، الذي يحفز الخلايا العصبية على النمو بالطريقة الصحيحة خصوصاً خلال فترة الامتحانات.


-تعتبر الكستناء خالية  من الكولسترول.


-تحميك الكستناء من نزلات البرد في فصل الشتاء.


-تحميك من التلبّك المعدي والمعوي والإنفلونزا لأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم.


-تعمل الكستناء على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناتج من نقص الحديد لأنه الكستناء تحتوي على نسب عالية من الحديد الذي يُساهم في تكوين كريات الدم الحمراء.


-تعتبر الكستناء مهمة ومناسبة لمرضى السكري. 


-وجبة خفيفة تناسب المرأة الحامل لأنها مصدر للكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها كل من الأم والجنين.

 


كم حبة في اليوم مسموح بأكل الكستناء؟

 ننصح بتناول الكستناء بشكل يومي من 50-60 غرام اي ما يعادل 5-7 حبات في اليوم الواحد، وهي تعتبر بديلة لحبة من الفاكهة.


هل الكستناء ترفع ضغط الدم؟
لا، الكستناء تساعد في التحكم بمستوى ضغط الدم وأيضاً تعمل على مكافحة أمراض القلب لأنها تحتوي على نسبة عالية جداً من المغنيسيوم في المقابل يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

أضرار الكستناء
تحتوي الكستناء على نسبة عالية من الكربوهيدرات.
تحتوي على سعرات حرارية عالية.
تحتوي على نشويات عالية.

البوابة 

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