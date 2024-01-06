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السبت، 06-01-2024 04:14 م

فوائد مذهلة لحمامات الثلج بعد التمارين الرياضية- ما هي؟

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الوكيل الإخباري - يعد الغمر في الماء المثلج ممارسة شائعة بين الرياضيين وعشاق التمارين الرياضية، نظرا لأنها تحمل فوائد صحية متعددة، وقد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على الجسم والعقل.

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فوائد حمامات الثلج بعد التمارين الرياضية
1- تقليل الالتهاب والتورم
الغمر في حمام الثلج يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية بفعل انخفاض درجة الحرارة، مما يقلل من الالتهاب والتورم في العضلات.


2- تهدئة التهاب العضلات
يساعد الجلوس في حمام بارد على تخفيف الألم بعد التمرين الشاق الذي يؤثر على العضلات، ويقلل من ما بعد ممارسة التمارين الشاقة ويؤخر ظهور آلام العضلات.


3- خفض درجة حرارة الجسم
يقلل من درجة حرارة الجسم الأساسية بعد جلسة تمرين مكثفة، مما يقلل من فرص الإصابة بضربة الشمس أو الإرهاق الحراري.


4- تعزيز المناعة
يعزز صحة جهاز المناعة، ويقلل من الالتهابات البكتيرية، مما يحسن الاستجابة المناعية.


5- فوائد أخرى
- تحسين الصحة العقلية
- مفيد للأشخاص الذين يعانون من النقرس.
تحسين حركة المفاصل.

 

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