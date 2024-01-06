فوائد مذهلة لحمامات الثلج بعد التمارين الرياضية- ما هي؟

الوكيل الإخباري - يعد الغمر في الماء المثلج ممارسة شائعة بين الرياضيين وعشاق التمارين الرياضية، نظرا لأنها تحمل فوائد صحية متعددة، وقد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على الجسم والعقل.





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فوائد حمامات الثلج بعد التمارين الرياضية

1- تقليل الالتهاب والتورم

الغمر في حمام الثلج يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية بفعل انخفاض درجة الحرارة، مما يقلل من الالتهاب والتورم في العضلات.



2- تهدئة التهاب العضلات

يساعد الجلوس في حمام بارد على تخفيف الألم بعد التمرين الشاق الذي يؤثر على العضلات، ويقلل من ما بعد ممارسة التمارين الشاقة ويؤخر ظهور آلام العضلات.



3- خفض درجة حرارة الجسم

يقلل من درجة حرارة الجسم الأساسية بعد جلسة تمرين مكثفة، مما يقلل من فرص الإصابة بضربة الشمس أو الإرهاق الحراري.



4- تعزيز المناعة

يعزز صحة جهاز المناعة، ويقلل من الالتهابات البكتيرية، مما يحسن الاستجابة المناعية.



5- فوائد أخرى

- تحسين الصحة العقلية

- مفيد للأشخاص الذين يعانون من النقرس.

تحسين حركة المفاصل.

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