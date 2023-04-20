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الخميس، 20-04-2023 12:34 م

كم سعرة حرارية في كعك وبسكويت العيد؟

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الوكيل الإخباري- يشتهر عيد الفطر المبارك بمجموعة متنوعة من الحلويات، مثل الكعك والبسكويت والغريبة، يجب الحذر عند تناولها، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من السكريات والدهون والكربوهيدرات.

في هذا الصدد، أوصت الدكتورة إنجي مجدي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، بتناول حلويات العيد بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأوضحت إنجي أن حلويات العيد تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، يختلف عددها من نوع لآخر، كما هو موضح فيما يلي:

1- السعرات الحرارية في كعك العيد
تبلغ السعرت الحرارية في كعك العيد 400 سعرة حرارية لكل قطعة، قد يرتفع عددها عن ذلك، إذا كان يحتوي على المكسرات أو مضاف إليه السكر البودرة.

2- السعرات الحرارية في البسكويت
تصل السعرات الحرارية في البسكويت إلى 180 سعرة حرارية.

3- السعرات الحرارية في الغريبة
تتراوح السعرات الحرارية في الغريبة من 200 إلى 300 سعرة حراري، قد تزداد أو تقل حسب نوع المادة الدهنية المستخدمة في تحضيرها، مثل السمن والزبدة.

للاطلاع على السعرات الحرارية الموجودة في باقي حلويات العيد، اضغط هنا.

الكمية المسموحة من حلويات العيد
وأوضحت خبيرة التغذية أن الكمية المسموحة من كحك العيد يجب ألا تزيد عن قطعتين في اليوم، مؤكدةً أن الشخص يحتاج إلى ممارسة الرياضة لمدة 45 دقيقة، لحرق السعرات الحرارية الموجودة في قطعة واحدة فقط.

نصائح لتجنب زيادة الوزن عند تناول حلويات العيد
وأشارت إلى سهولة تناول حلويات العيد دون زيادة الوزن، بشرط اتباع بعض الإرشادات، أبرزها:

- عدم تناول حلويات العيد عند الشعور بالجوع.

- تناول حلويات العيد بين وجبتي الفطار والغداء أو الغداء والعشاء.

- تجنب تناول حلويات العيد ليلًا أو قبل النوم.

- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم.

- التوقف عن تناول الأرز والمكرونة والخبز في الوجبات الرئيسية، والاعتماد على البروتين والخضروات، لتقليل السعرات الحرارية والشعور بالشبع.

- تقليل السكر المضاف للكحك قدر المستطاع.

- ممارسة رياضة المشي.

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