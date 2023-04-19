الى ماذا يشير تغير لون الإبط؟

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من تغير لون الإبط في وقت قصير مما قد يشير إلى وجود مشكلة صحية ومن ثم يتطلب ذلك استشارة الطبيب المختص فورًا خاصة إذا حدث ذلك في سن صغير.



نستعرض في التقرير التالي أسباب وأعراض تغير لون الإبط، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



عادًة لا تكون منطقة الإبط الداكنة علامة على أي شيء خطير ولكن يجب الانتباه إليها خاصًة إذا حدث ذلك في مدة قصيرة واستمر تغير اللون لفترة طويلة فمن الممكن أن يشير ذلك إلى مشكلة مؤقتة أو تغير في بيولوجية الجسم.

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أعراض تستوجب استشارة الطبيب

- الحكة.

- وجود رائحة كريهة.

- اسمرار منطقة الإبط بدرجة غير طبيعية.

- التعرق الشديد.



أسباب تغير لون الإبط

1- السمنة

من المعروف أن زيادة الوزن تجعل الجسم أكثر مقاومة لتأثيرات الأنسولين حيث يساعد هذا الهرمون في تنظيم نسبة السكر في الدم ومن ثم تؤدي زيادة مستويات الأنسولين في زيادة إنتاج خلايا صبغة الجلد.



2- الإصابة بالسكري من النوع الثاني

السمنة أيضًا عامل خطر للإصابة بالسكري من النوع الثاني وبالتالي كلما ارتفعت مستويات السكر بالدم كلما زادت فرص الإصابة بتغير لون الجلد تحت الإبط لذلك يجب المتابعة المستمرة في حالة الإصابة بالسكري.



3- تغير الهرمونات

تغير نسب الهرمونات من أكثر الأسباب وراء تغير لون الجلد أسفل الإبط بما في ذلك متلازمة تكيسات المبيض وقصور الغدة الدرقية وبعض الأدوية المسببة لاضطراب الهرمونات، مثل الأنسولين وحبوب منع الحمل والعلاج الكيماوي.



علاج تغير لون الإبط

من الطبيعي أن يتم علاج تغير لون الإبط بعد علاج السبب الرئيس، وهو ما يحدده الطبيب المختص وعادًة ما يتم العلاج بالأدوية والمراهم الموضعية التي تساعد على تفتيح المنطقة.



بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحرص الأشخاص على اتباع نظام غذائي صحي للسيطرة على وزن الجسم وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة، كما يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية خاصًة في حالة التعرق الزائد.



الكونسلتو الطبي

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