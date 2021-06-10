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الخميس، 10-06-2021 09:42 ص

لمرضى السكري.. أسباب تدفعك لإدراج الفستق الحلبي في النظام الغذائي

الفستق-الحلبي


الوكيل الإخباري _ تلعب المكسرات دوراً مهماً في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، وهو نظام غذائي يُوصي به معظم الخبراء لعلاج مرضى السكري.

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ويعد الفستق الحلبي، من المكسرات المليئة بالمركّبات الفينولية مثل المغنيسيوم والألياف والدهون غير المشبعة، يساعد على إدارة مرض السكري.

 

ويحسّن الفستق من مستويات الكولسترول، ويحمي خلايا البنكرياس من الأكسدة، ويتحكم في ارتفاع السكر في الدم.


وهناك عدة أسباب تدفعك لإدراج الفستق الحلبي في النظام الغذائي لمريض السكري:

 

– يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالمكسرات الأخرى.


– يقلل من ارتفاع مستويات الجلوكوز، وتحافظ على نشاط الشخص لفترة أطول وتحافظ على مستويات السكر في الجسم عند الاستهلاك.

 

– يحتوي الفستق على نسبة أعلى من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة مقارنة بالمكسرات الأخرى.

 

– يحتوي نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا بيتا في البنكرياس

التي تمنع الآثار الضارّة للجذور الحرّة.

 

– يمتلك الفستق خصائص مضادّة للالتهابات؛ بسبب وجود مادة البوليفينول مثل الكاتشين وحمض الغاليك واللوتولين في الفستق المحمص المملح والقشر الخام، كما أنه يمنع مرض السكري ويساعد على إدارة حالة الجسم.

 

– يساعد المحتوى العالي من الألياف إلى جانب مضادات الأكسدة والدهون الصحية على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري؛ عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز، والحفاظ على توازن مستويات السكر في الجسم.

 

– يساعد الفستق على خفض مستويات الكولسترول في الدم؛ عن طريق تقليل

امتصاص الكولسترول، وبالتالي تحسين التمثيل الغذائي للكولسترول وضغط الدم وعمل الخلايا، وجميعها عوامل ضرورية للوقاية من أمراض القلب.

 

المصدر : الامارات نيوز


 




 

 


 

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