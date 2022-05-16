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الإثنين، 16-05-2022 06:47 ص

مادة غذائية يمكنها محاربة حب الشباب

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الوكيل الإخباري - وجد علماء أن تناول الأسماك الدهنية المليئة بالأوميغا 3 يمكن أن يساعد في في منع ظهور حب الشباب، وجعل البشرة أكثر نقاء، وفق قناة "دي دبليو" الألمانية.

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ويعتقد الخبراء أن السلمون والماكريل والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل الحمص والعدس، يمكن أن تضمن بشرة صافية وخالية من الحبوب والمشاكل الجلدية الناتجة عن فترة المراهقة.


وخلص فريق بحث ألماني مكون من عدة أطباء جلدية إلى هذه النتيجة بعد فحص الأنظمة الغذائية لـ100 شخص فوق سن 12 عاما يعانون من حب الشباب ومستويات علامات غذائية معينة لديهم، ووجدوا أن 94 مريضا لديهم أحماض أوميغا 3 الدهنية أقل من المستويات الموصى بها.


ويرى الفريق الألماني، من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ، أن الأحماض الدهنية التي يمكن تناولها على شكل كبسولات، لها خصائص مضادة للالتهابات تمنع تكوين حب الشباب.


واعتبرت المؤلفة الرئيسية، الدكتورة آن جورتلر، أن نتائج هذا البحث "واعدة للغاية" مما يسهم في إيجاد حلول لهذا المشكلة الشائعة بين المراهقين.


وأضاف البروفيسور أسلي بيلجيك، من جامعة أكدنيز في تركيا: "يساعدنا هذا البحث المثير على الاقتراب خطوة واحدة من تقديم علاجات فعالة لملايين الأشخاص الذين يواجهون الإحراج من هذه الحالة الجلدية".

 

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