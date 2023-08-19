ماذا تفعل وتأكل بعد إصابتك بالتسمم الغذائي؟

الوكيل الإخباري - التسمم الغذائي (Food poisoning) هو عبارة عن مجموعة أعراض تنتج عن تناول أغذية ملوثة بالبكتيريا، أو السموم التي تفرزها هذه الكائنات، كما ينتج التسمم الغذائي عن تناول الأغذية الملوثة بأنواع مختلفة من الفيروسات والجراثيم والطفيليات ومواد كيميائية سامة مثل التسمم الناتج عن تناول الفطر.



وتشمل الأعراض الشديدة وجود دم في البراز، والتشنج البطني الشديد، والرؤية الضبابية، والإسهال الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أيام. وهذه كلها مؤشرات للحصول على الرعاية الطبية. ويمكن لأي شخص في كثير من الأحيان التعامل مع التسمم الغذائي الخفيف إلى المتوسط دون وصفة طبية. ويمكن أن يبدأ ظهور الأعراض بعد تناول الطعام الملوث في غضون ساعات قليلة، ولكن يمكن أن تكون فترة الحضانة أطول أيضا، اعتمادا على العامل الممرض.

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أسباب التسمم الغذائي

هناك العديد من مسببات التسمم الغذائي لكن هناك خمسة مسببات رئيسية مسؤولة عن معظم الأمراض التي تنقلها الأغذية وتشمل:

- فيروس نوروفيرس (Norovirus): الموجود عادة في المحار والفواكه والخضروات.

- بكتيريا السالمونيلا: الموجودة عادة في البيض واللحوم ومنتجات الألبان.

- بكتيريا كلوستريديوم بيرفرينجنز: الموجودة في اللحوم والدواجن.

- بكتيريا الكامبيلوباكتر (Campylobacter): الموجودة في اللحوم غير المطهية جيدا والمياه الملوثة.

- المكورات العنقودية: الموجودة في المنتجات الحيوانية مثل القشدة والبيض والحليب.

ماذا تفعل بعد إصابتك بالتسمم الغذائي؟



1 - تسمح للمعدة بالراحة، وهذا يعني تجنب الطعام والشراب تماما لبضع ساعات.

2- تحافظ على رطوبة الجسم وذلك من خلال شرب الكثير من السوائل. اشرب الماء أو مرق الدجاج والخضار أو محلول الإلكتروليت، والذي سيحل محل المعادن التي تفقد مع القيء والإسهال. وتشمل الخيارات الأخرى الشاي الخالي من الكافيين أو شاي الزنجبيل أو الليمون وكذلك شاي النعناع الذي قد يساعد أيضا في تهدئة المعدة.

3- عند الشعور بالجوع أو القدرة على تناول الطعام، تناول الأطعمة التي يسهل هضمها. قد يعني هذا اتباع نظام غذائي لعلاج اضطراب في المعدة يعرف باسم النظام الغذائي BRAT وهو واحدة من التوصيات الغذائية الرئيسية للشفاء من أمراض الجهاز الهضمي ويشمل الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص. وهذا النظام الغذائي مثالي لمساعدة الشخص على التعافي لأن الأطعمة الأربعة تحتوي على نسبة عالية من النشاء، مما يقلل من الإسهال.

4 - كما يمكن تناول الدجاج المشوي بدون جلد ولحم الرومي وبياض البيض والعسل الأبيض والجيلي والشوفان وزبدة الفول السوداني والبطاطس المهروسة. فهذه الأطعمة جيدة للأكل بسبب ليونتها ومحتواها من النشاء ومحتواها الغذائي، كما أنها تمد الجسم بالبروتين الذي يحتاجه للمساعدة في عملية الشفاء ومنع انهيار العضلات في غياب ما يكفي من الطعام والسعرات الحرارية.

5 - كما ينصح بتناول لبن الزبادي الطبيعي أو كبسولات البروبيوتيك لمدة أسبوعين على الأقل، هذا سيساعد الجسم على تجديد البكتيريا الصحية المفقودة من الجهاز الهضمي بسبب أعراض التسمم الغذائي واستعادة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي مساره الصحيح.

6- تأخير تفريش الأسنان لمدة ساعة على الأقل، حيث يمكن أن يتسبب حمض المعدة الذي يتم طرده أثناء القيء في إتلاف مينا الأسنان، كما أن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد القيء يمكن أن يؤدي إلى زيادة تآكل المينا. بدلاً من ذلك، اشطف الفم بمزيج من الماء وصودا الخبز.

الأطعمة والمشروبات التي يجب عدم تناولها بعد التسمم الغذائي

1. منتجات الألبان

يمكن لأطعمة الألبان مثل الجبن والآيس كريم واللبن أن تزيد من تهيج المعدة بعد التسمم الغذائي، لذلك يجب تجنبها لصالح المشروبات المرطبة والأطعمة الأقل تهييجا.

2. الأطعمة عالية الدهون

يمكن أن تسبب الأطعمة المقلية مثل الدجاج المقلي والبطاطس المقلية وغيرها من المواد عالية الدهون إفراغا سريعا للمعدة وتفاقم أعراض الإسهال.

3. الطعام الحار

الأطعمة الحارة التي تحتوي على كثير من التوابل والملح مع الفلفل الحار يمكن أن تهيج المعدة وتؤدي إلى اضطراب في المعدة.

4. الأطعمة التي تسبب الانتفاخ

هناك بعض الأطعمة رغم قيمتها الغذائية، لكن يمكن أن تسبب الغازات بسبب احتوائها على مجموعة من السكريات التي يواجه الجسم مشاكل فى امتصاصها، ومن هذه الأطعمة الفاصوليا واللوبيا والكرنب والقرنبيط والبصل والثوم.

5. المشروبات التي تحتوي على الكافيين

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الصودا ومشروبات الطاقة والقهوة، لأنها يمكن أن تهيج المعدة وبعضها قد يسبب فقد الجسم المزيد من السوائل ويجعله أكثر جفافا. كما يجب تجنب التدخين بجميع أنواعه.

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