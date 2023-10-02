ماذا يحدث لجسم مريض السكري عند تناول الرمان؟

الوكيل الاخباري- يعتبر الرمان من فواكه فصل الخريف التي تتميز بالعديد من العناصر الغذائية، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات اللازمة لصحة الجسم، خاصًة الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى السكري.



فاكهة الرمان لمرضى السكري

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يعد الرمان من الفواكه منخفضة السكريات، حيث لا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر لدى المصابين بالسكري، فهو أحد الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فضلًا عن احتواء نصف كوب من بذور الرمان على ما يقارب 16 جرامًا من الكربوهيدرات المفيدة.



كما أظهرت بعض الدراسات أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الرمان، تساعد على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لكن استبعدت مراجعة أحدث ذلك.



كما أن عصير الرمان ومستخلصاته، تخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير ويحسن حساسية الأنسولين.



فوائد الرمان في علاج الأمراض المزمنة



العديد من الأبحاث أظهرت أن شرب عصير الرمان الطازج، يحسن نسبة السكر في الدم لدى بعض مرضى السكري، كما يحتوي قشر الرمان على مستويات عالية من المواد الكيميائية النباتية المختلفة التي تحسن من نسبة السكر في الدم.



كما أن العلاج باستخدام مستخلص الرمان يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

