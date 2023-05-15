ما تأثير شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة على صحتك؟

الوكيل الإخباري- ازداد إدراك الناس، في الفترة الأخيرة، للأنظمة الغذائية الصحية ولما يحدث في أجسامهم، لذلك يجري البحث عن حلول وبدائل صحية لكل عادة غذائية غير صحية، مثل استبدال المشروبات المليئة بالكافيين بالشاي الأخضر.



ويعد الشاي الأخضر من المشروبات الساخنة الشائعة، نظرا لفوائده الكثيرة وغناه بمضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهاب وتلف الخلايا وزيادة الوزن.

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ويساعد وجود الكافيين والأحماض الأمينية في الشاي الأخضر على تحسين الأداء البدني للفرد عن طريق استقلاب الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية وإتاحتها بحيث يمكن استخدامها كشكل من أشكال الطاقة، كما يساعد على تحسين أداء الدماغ، والإنتاجية، والمزاج، والذاكرة ووقت رد الفعل، فهو يعمل كمنشط ومعزز للدماغ، كما تعمل مادة الثيانين المتواجدة في الشاي الأخضر كمضاد للقلق، وتزيد من إنتاج الدوبامين وموجات "ألفا" في الدماغ، وأثبت الدراسات أن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر مفيدة في حماية نيوترونات الدماغ، كما أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.



هناك العديد من فوائد الشاي الأخضر في بداية اليوم، وذلك بسبب محتواه الغني بالمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة وغيرها.



1- نزول الوزن

من أهم فوائد الشاي الأخضر صباحا أنه يساعد في عملية فقدان الوزن، وذلك من خلال تحفيز الجهاز الهضمي، فعندما تكون المعدة فارغة، تكون العمليات هناك بطيئة، بالتالي تناول الشاي الأخضر يساهم في زيادة هذه النشاطات وتحفيزها.

كما يساعد الشاي الأخضر على نزول الوزن بسبب احتوائه على مركب البوليفينول والذي يعمل على زيادة مستوى أكسدة الدهون في الجسم وبالتالي فقدان الوزن.



2- خفض مستوى الكوليسترول

إن كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك، فقد يكون تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة من أهم الطرق التي تساعد في خفض مستوياته، بسبب القيم الغذائية التي يتضمنها.



3- التخلص من التعب

من فوائد الشاي الأخضر على معدة فارغة أنه يساعد في التخلص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام، فتناوله يساعد في زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شعورك بالطاقة.



كما أن احتواء الشاي الأخضر على نسبة قليلة من الكافيين تساعد في تقليل التعب وزيادة مستوى النشاط في الجسم.



4- تقوية الجهاز المناعي

يمتاز الشاي الأخضر بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، أي أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائفه، وهذا يعني أن الشاي الأخضر يلعب دورا في محاربة الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض والتي تدخل الجسم، مما يقلل من فرص إصابتك بالأمراض المختلفة.



5ـ تحسين الذاكرة

يُساهم الشاي الأخضر في تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ، وهذا بسبب محتواه من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعمل على إرخاء العضلات وزيادة الشعور بالهدوء، وتحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.



6ـ تقليل الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

وُجد أن في الشاي الأخضر مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة التي قد تُساهم في تعزيز نظام المناعة، وهذا قد يُقلل من خطر نزلات البرد أو الإنفلونزا بنسبة 23% ويقلل من مدة المرض بنسبة 36%.



كما أن البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر قد يساهم في الحد من تكاثر فيروس الإنفلونزا.



7ـ المساهمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

من أبرز فوائد الشاي الأخضر المنتشرة أنه قد يحد من احتمالية الإصابة بأنواع السرطانات، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.



البيان

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