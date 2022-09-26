ما هي أعراض أمراض القلب

الوكيل الإخباري - قد تؤثر أمراض القلب على أي من وظائف القلب وعلى أي من أجزاء القلب، ويعد مرض القلب الأكثر شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي (Coronary syndrome) بأشكالها المختلفة.

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تشمل أعراض أمراض القلب الشائعة لدى النساء ما يلي:



- دوخة

- شحوب

- ضيق في التنفس أو التنفس الضحل

- دوار

- الإغماء

- القلق

- غثيان

- التقيؤ

- ألم الفك

- ألم الرقبة

- ألم في الظهر

- عسر الهضم أو ألم يشبه الغازات في الصدر والمعدة

- تعرق بارد



ما الذي يسبب أمراض القلب؟

أمراض القلب هي مجموعة من الأمراض والحالات التي تسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية، و كل نوع من أمراض القلب ناتج عن شيء فريد تمامًا لهذه الحالة، و ينتج تصلب الشرايين و CAD عن تراكم الترسبات في الشرايين .



أسباب عدم انتظام ضربات القلب

تشمل أسباب عدم انتظام ضربات القلب ما يلي:

- داء السكري

- عيوب القلب ، بما في ذلك عيوب القلب الخلقية

- الأدوية والمكملات والعلاجات العشبية

- ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

- الاستخدام المفرط للكافيين

- اضطرابات تعاطي المخدرات

- التوتر والقلق

- تلف القلب الموجود أو المرض

اليوم السابع

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