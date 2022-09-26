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الإثنين، 26-09-2022 11:03 ص

ما هي أعراض أمراض القلب

أعراض_مرض_القلب


الوكيل الإخباري -  قد تؤثر أمراض القلب على أي من وظائف القلب وعلى أي من أجزاء القلب، ويعد مرض القلب الأكثر شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي (Coronary syndrome) بأشكالها المختلفة.

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تشمل أعراض أمراض القلب الشائعة لدى النساء ما يلي:


- دوخة
- شحوب
- ضيق في التنفس أو التنفس الضحل
- دوار
- الإغماء
- القلق
- غثيان
- التقيؤ
- ألم الفك
- ألم الرقبة
- ألم في الظهر
- عسر الهضم أو ألم يشبه الغازات في الصدر والمعدة
- تعرق بارد


ما الذي يسبب أمراض القلب؟
أمراض القلب هي مجموعة من الأمراض والحالات التي تسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية، و كل نوع من أمراض القلب ناتج عن شيء فريد تمامًا لهذه الحالة، و ينتج تصلب الشرايين و CAD عن تراكم الترسبات في الشرايين  .


أسباب عدم انتظام ضربات القلب
تشمل أسباب عدم انتظام ضربات القلب ما يلي:
- داء السكري
- عيوب القلب ، بما في ذلك عيوب القلب الخلقية
- الأدوية والمكملات والعلاجات العشبية
- ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).
- الاستخدام المفرط للكافيين
- اضطرابات تعاطي المخدرات
- التوتر والقلق
- تلف القلب الموجود أو المرض

 

اليوم السابع 

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