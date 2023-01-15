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الأحد، 15-01-2023 04:24 م

متى يشير ألم البطن عند الأطفال لالتهاب الزائدة الدودية؟

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الوكيل الإخباري-ألم البطن عرض شائع للكثير من المشكلات الصحية التي يتعرض لها الأطفال، قد يحدث نتيجة اتباع عادات غذائية غير صحية أو التعرض لعدوى، ولكن قد يحدث أيضًا نتيجة مشكلة أكثر خطورة مثل التهاب الزائدة الدودية.

نستعرض في التقرير التالي متى تشير آلام البطن عند الطفل إلى الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، وفقًا لـ"Cleveland clinic".


يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما تصاب الزائدة الدودية للطفل بالعدوى أو الالتهاب، تشمل الأعراض ألمًا شديدًا في أسفل بطن الطفل الأيمن، يمكن صعوبة اكتشافها في عدم قدرة الطفل على التعبير على منطقة الألم، وعادة لا يتم اكتشافها إلا من خلال الكشف الطبي.

التهاب الزائدة الدودية حالة خطيرة إذا لم يتم علاجها فقد تنفجر لدى الطفل ويمكن أن تنشر الزائدة الدودية الممزقة البكتيريا في جميع أنحاء البطن، يمكن أن تسبب هذه البكتيريا عدوى خطيرة تسمى التهاب الصفاق، وقد يسمح تمزق الزائدة الدودية أيضًا للبكتيريا بإصابة مجرى الدم وهي حالة مهددة للحياة تسمى تعفن الدم.

ما الذي يسبب التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال؟
سبب التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال غير معروف دائمًا، ولكن في أغلب الأحيان يحدث بسبب انسداد في بطانة الزائدة الدودية يتسبب في:

-عدوى في البطن.

-عدوى الجهاز الهضمي.

-مرض التهاب الأمعاء.

-براز أو طفيليات أو زوائد داخل الزائدة الدودية.

كيف يمكن تميز ألم الزائدة الدودية عند الأطفال؟
يعد ألم البطن في المنطقة اليمنى السفلية من بطن الطفل علامة رئيسية على التهاب الزائدة الدودية، يبدأ الألم غالبًا حول السرة وينتقل إلى الجانب الأيمن السفلي لاحقًا، عادة ما يشتكي الطفل لأكثرة من مرة قبل أن تتفاقم الأعراض، وقد يعاني أيضًا من بعض العلامات الأخرى بجانب ألم البطن مثل:

-الغثيان والقيء.

-فقدان الشهية.

-حمى منخفضة الدرجة.

تشخيص الزائدة الدودية عند الأطفال
إذا لاحظ ذلك النوع من الألم يجب اللجوء إلى الطبيب لتأكيد التشخيص والحصول على العلاج المناسب لتجنب التعرض لانفجار الزائدة، وعادة ما يقوم الطبيب بفحص الطفل وموضوع الألم والسؤال عن التاريخ الطبي للطفل، ولكن عادة ما يطلب عدد من الفحوصات لاستبعاد المشكلات الصحية الأخرى التي تسبب نفس الألم، مثل:

-تحاليل البول.

-فحص الدم الشامل.

-الموجات الفوق صوتية.

-تصوير البطن بالأشعة السينية.

كيف يتم علاج التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال؟
في بعض الأحيان يمكن علاج التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال بالمضادات الحيوية وحدها مع علاج الأعراض الأخرى المصاحبة، ولكن في أغلب الأحيان يتم العلاج عن طريق إزالة الزائدة، يمكن إجراء استئصال الزائدة الدودية بإحدى طريقتين، بالمنظار أو الجراحة.

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