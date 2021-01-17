مخاطر كبيرة للامتناع عن تناول الملح نهائياً !

الوكيل الاخباري - ينصح الأطباء عادة بعدم تناول كمية كبيرة من الملح لأن هذا قد يؤدي إلى نتائج خطرة منها ارتفاع ضغط الدم. لكن يبدو أن الخبراء ينصحون أيضاً بعدم التوقف نهائياً عن تناول الملح، لأن ذلك يمكن أن يؤدي أيضاً إلى 3 نتائج خطرة، وفق ما أشارت إليه دراسة حديثة:

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- من الممكن أن يسبّب الامتناع التام عن إضافة الملح إلى الطعام زيادة الوزن. فاليود الذي تحتوي عليه معظم أنواع الملح ضروري جداً لتنظيم عمل الهرمونات ولهذا فإن تراجع نسبته في الجسم يؤثر سلباً فيها. كما قد تنتج من هذا زيادة الوزن مع أعراض أخرى، منها انتفاخ الوجه وجفاف الجلد والوهن العضلي والتعب.



- ومن الممكن أن يؤدي عدم تناول الملح نهائياً إلى المعاناة من بعض مشاكل القلب، وهو ما توصّلت إليه دراسة حديثة.



- كذلك أشارت بعض الدراسات إلى أن عدم استهلاك كمية كافية من الصوديوم قد يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، مما يسبّب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

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