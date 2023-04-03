ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة الدماغ الألمانية إن نوم حركة العين السريعة (Rapid Eye Movement Sleep) المعروف اختصاراً بـ (REM Sleep) هو مرحلة من مراحل النوم عندما تكون العضلات - باستثناء العضلات المحيطة بالعينين - غير نشطة.



وأضافت المؤسسة أن الأمر يختلف مع اضطراب نوم حركة العين السريعة (Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder)، موضحة أن الأحلام المليئة بالإثارة والعدوانية خلال مرحلة النوم هذه تعتبر علامة مميزة لهذا الاضطراب السلوكي، حيث يقوم المصابون بالضرب والركل أثناء النوم.

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وأردفت المؤسسة أن أسباب الإصابة بهذا الاضطراب غير معلومة على وجه الدقة، مشيرة إلى أنه غالباً ما يصيب كبار السن، كما أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة به.



وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب، نظراً لأن هذا الاضطراب يرفع خطر الإصابة بالباركنسون (الشلل الرعاش).



وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاج هذا الاضطراب، إلا أنه يمكن التقليل من الحركة أثناء النوم من خلال الأدوية المهدئة والمضادة للتشنج.



كما ينبغي أن تتسم بيئة النوم بالأمان، وذلك للحد من خطر التعرض لإصابات أثناء النوم. ولهذا الغرض ينبغي أن تكون طاولة السرير الجانبية خالية من أية أعراض. كما ينبغي وضع وسادة كبيرة في منتصف السرير، وذلك لحماية شريك الحياة النائم في النصف الآخر من السرير.



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