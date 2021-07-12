مدة صلاحية البهارات و طريقة حفظها

الوكيل الإخباري - تستخرج البهارات من أجزاءٍ مختلفةٍ من النباتات التي تزرع لخصائصها العطرية أو لنكهاتها القوية والحادة أو لاستخداماتٍ أخرى، ويمكن أن تستخرج البهارات من جذور النباتات أو أوراقها، أو بذورها أو ثمارها، أو براعم الزهور فيها، أو من لحاء الشجر، وللبهارات العديد من الأنواع، وبالرغم من الاختلافات البسيطة بينها، إلا أنها ذات هدف واحد وهو: استخدامها في الطهي لإضفاء النكهة والرائحة للأطعمة، والتي من شأنها تحفيز الشهية وتعزيز نكهة الأطباق المحضرة وتحسين مذاقها، إضافةً إلى فوائدها المختلفة.

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* بعض التواريخ التقديرية لمدة صلاحية البهارات



1 - الأعشاب والتوابل المجففة لا تنتهي صلاحيتها أو "تفسد" بالمعنى التقليدي، ولكن عندما يقال إن أحد التوابل قد فسد، فهذا يعني ببساطة أنها فقدت معظم نكهتها وقوتها ولونها، كما أن تناولها لا يسبب ضرراً لصحة الإنسان.

2 - البهارات الكاملة يمكن أن تستمر مدة أربع سنوات.

3 - البهارات المطحونة والأعشاب المجففة تستمر مدة ثلاث سنوات.

4 - مزيج البهارات سنتين.

5 - البهارات الطازجة أسبوع واحد.

6 - الفلفل الأسود والهال والقرفة يمكن أن تظل محتفظة بنكهتها ما بين 2 – 3 أعوام.

7 - الأعشاب المجففة، مثل الزعتر والريحان والنعناع وورق الغار، تبقى محتفظة بنكهتها ما بين عام وعام ونصف، ضمن شروط التخزين المثالية.

* طرق الكشف عن مدة صلاحية البهارات

1 - النظر: من خلال ملاحظة لون البهارات، إذا كان لون البهارات باهتاً فإن ذلك يدل على فقدانها لإحدى خواصها، وتغير اللون دلالة واضحة على انتهاء مدة صلاحيتها.

2 - الشم: ما تتمتع به التوابل والبهارات هو الرائحة القوية والفواحة، أما في حال حدوث تغيير في رائحتها أو ضعفت الرائحة، فإن ذلك يدل على تبخر زيوتها التي تمنح النكهة المميزة للبهارات وبالتالى عدم الصلاحية.

3 - التذوق: يمكن تذوق البهارات بطرف اللسان، وذلك لتجربتها إن كان هنالك أي تغيير على الطعم، فإن كان الطعم غير مناسب فإنها لن تعود صالحة للاستعمال مجدداً.

* نصائح لحفظ البهارات

للحفاظ على البهارات لأطول مدة وبأفضل جودة ممكنة، يجب تجنب العوامل المسببة لفقدان النكهة، والتي تشمل الحرارة والهواء والرطوبة، واتباع النصائح التالية:

1 - حفظ البهارات داخل العلب الزجاجية أو المعدنية محكمة الإغلاق أو داخل الأكياس البلاستيكية؛ لضمان عدم تعرضها للهواء.

2 - حفظ البهارات بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

3 - حفظ البهارات في مكان بعيد عن مصدر الحرارة المباشرة، كما ينصح بعدم 4 - تخزينها في الأماكن القريبة من موقد الغاز أو الأجهزة الكهربائية الموجودة في المطبخ، لأنها تولد الكثير من الحرارة أثناء عملها.

5 - حفظ البهارات بعيداً عن أيِ مصدرٍ للرطوبة، لذلك ينصح باستخدام ملعقة جافة قبل أخذ أي كمية مطلوبة من علبة البهارات.

6 - كتابة تاريخ الشراء على البهارات الكاملة أو المطحونة، والتأكد من فترة صلاحية البهارات بشكلٍ دوريٍ والتخلص من البهارات القديمة، وفي الأغلب تمتد فترة صلاحية البهارات ما بين عامٍ إلى عامين أو أكثر، لكنها تفقد نكهتها القوية وطعمها الشهي مع مرور الوقت، لذلك ينصح بعدم شراء كميات كبيرة أو أنواع لا حاجة لها من البهارات، حتى تستهلك في أقرب وقت ممكن.

7 - شراء بعض البهارات كاملة وغير مطحونة كجوزة الطيب مثلا، حيث يتم برش الكمية المطلوبة منها عند الحاجة، لتعطي طعماً أفضل ونكهةً أقوى مقارنةً مع طعمها ونكهتها عند طحنها مسبقاً، ويحفظ ما تبقى منها لاستخدامٍ آخر، كذلك يفضل الطحن المباشر للبهارات المراد استخدامها، كعيدان القرفة والقرنفل وغيرها من الأنواع، عن طريق استخدام آلة طحن الحبوب.

8 - إغلاق علب البهارات مباشرة بعد الاستخدام؛ لتجنب تأثرها بأي من العوامل التي تغير من خصائصها وخاصة عامل الرطوبة.

9 - حفظ بعض أنواع البهارات كالبابريكا ومسحوق الفلفل الأحمر الحار في الثلاجة؛ لأنها من البهارات التي تحتاج لدرجات حرارة باردة لتحافظ على لونها وتبقى طازجة.

المصدر - صحتك