الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعرقل وصول موكب الشهيدة أبو عاقلة إلى القدس المحتلة

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في اوروبا

الارصاد : موجة حارة تؤثر على الاردن وتحذير من ضربات الشمس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

العراق.. وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم

مدير الأمن العام يستقبل رئيس أركان القوات التنزانية

شيرين ابو عاقلة.. اتضحت الصورة.. وغابت التغطية ​

الصادرات التركية للولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

زيادة بأسعار الحبوب في تونس

وظائف شاغرة في سلطة العقبة - رابط التقديم

الخميس، 12-05-2022 04:30 م

معلومات مهمة للتعرف على البيض

2019_7_24_16_16_24_250


الوكيل الإخباري - ما هي العناصر الغذائية الجيدة التي يمكن أن تحصل عليها من البيض؟ هل يجب أن تأكل البيض دائما؟ لماذا الأبيض مهم مثل الأصفر في الخيال الجماعي؟

البيض مصدر لفيتامين د
البيض غني بالعناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك فيتامين د ، أ ، ب 2 ، ب 12. على وجه الخصوص ، يمكن أن يوفر صفار البيض خمس كمية فيتامين د المطلوبة يوميًا.

اضافة اعلان


الأبيض مقابل الأصفر
بياض البيض غني جدًا بالبروتين بينما يحتوي صفار البيض على الكثير من البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية. نعم ، يحتوي صفار البيض على الكوليسترول ، لكنك لن تتأثر بما تأكله. عادة ، يجب أن تأكل ما يصل إلى 6 بيضات في الأسبوع.


كيفية تخزين البيض
يجب إبقاء البيض بعيدًا عن المنتجات التي تنبعث منها روائح مثل البصل والسمك والكراث والجبن ، لأن البيض يمتص بسهولة روائح الأصدقاء في الثلاجة.
بعد الطهي ، اغسل البيض بالماء البارد.

 

صحتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9_0

فـوائد المساج للأطفال

15968952916143026

الخزامى…النبتة المعجزة لعلاج الأمراض

11a3976a-27db-444e-9c7d-6cd39358c897

هل تكرهين ممارسة الرياضة؟ إليك 5 بدائل ممتعة

علاج-المسامات-الواسعة

مواد طبيعية لحل مشكلة بثور الوجه والمسامات الواسعة

tbl_articles_article_29439_5079b1e511c-8345-4241-a5d8-28770ff6f78e

الكشف عن فوائد الفجل في مكافحة السرطان

262280

الرياضة عند الحمل تحمي من السكري وارتفاع ضغط الدم

أخبار متعلقة
60bd9bfab4f3e7af5034c1218091f0b5

5 أطعمة لتعزيز نمو الشعر

how-cook-perfect-eggs-2

لوجبة سحور مشبعة.. أفضل 4 أطباق للبيض تخلصك من الكرش