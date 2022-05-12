معلومات مهمة للتعرف على البيض

الوكيل الإخباري - ما هي العناصر الغذائية الجيدة التي يمكن أن تحصل عليها من البيض؟ هل يجب أن تأكل البيض دائما؟ لماذا الأبيض مهم مثل الأصفر في الخيال الجماعي؟



البيض مصدر لفيتامين د

البيض غني بالعناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك فيتامين د ، أ ، ب 2 ، ب 12. على وجه الخصوص ، يمكن أن يوفر صفار البيض خمس كمية فيتامين د المطلوبة يوميًا.

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الأبيض مقابل الأصفر

بياض البيض غني جدًا بالبروتين بينما يحتوي صفار البيض على الكثير من البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية. نعم ، يحتوي صفار البيض على الكوليسترول ، لكنك لن تتأثر بما تأكله. عادة ، يجب أن تأكل ما يصل إلى 6 بيضات في الأسبوع.



كيفية تخزين البيض

يجب إبقاء البيض بعيدًا عن المنتجات التي تنبعث منها روائح مثل البصل والسمك والكراث والجبن ، لأن البيض يمتص بسهولة روائح الأصدقاء في الثلاجة.

بعد الطهي ، اغسل البيض بالماء البارد.

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