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الأربعاء، 11-05-2022 02:52 م

5 أطعمة لتعزيز نمو الشعر

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الوكيل الإخباري - يعاني كثير من الناس من مشكلات عدة في الشعر، من بينها تساقطه أو تقشفه أو جفافه، وينفقون من أجل تحسينه الكثير من المال والوقت. قد ينجح البعض، لكن هناك من يخفق في تحقيق الهدف بعد رحلة طويلة.

لكن هناك شيء واحد عليك أن تعرفه، وهو أن مظهر شعرك يتأثر بشكل كبير بالأطعمة التي تتناولها، إذ تتطلب فروة رأسك تغذية ثابتة. نستعرض هنا خمسة أطعمة صديقة للشعر، وفق موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني.

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البيض
صفار البيض يحتوي على مستويات عالية من البروتين والمعادن والفيتامينات المعقدة، التي تحافظ على تجدد مادة الكيراتين في بصيلات الشعر.
وتحفز هذه المكونات نمو الشعر وتجدده، وتضيف إليه حجما وكثافة أكبر. كما أن الدهون الموجودة في البيض تعمل كمكيفات طبيعية، وبالتالي تعطي شعرك القوام المطلوب.

 

الخضراوات الورقية
ينصح الأطباء بتناول السبانخ والكرنب وأي خضراوات لها أوراق وتتمتع بقدر كبير من الحديد الذي هو ضروري لشعرك. فالحديد يحافظ على إمدادات ثابتة من الأكسجين لفروة رأسك وهو أمر أساسي لنمو الشعر.
كما أن الخضراوات الورقية تحتوي على كميات جيدة من فيتامين (أ)، وهو ضروري لتسهيل إنتاج المواد اللازمة لترطيب فروة الرأس.

 

الأفوكادو
هذه الفاكهة، والبعض يعتبرها خُضرة، مثيرة للدهشة، فهي غنية بالبروتين والمغنيسيوم وحامض الفوليك والبوتاسيوم والأحماض الأمينية والفيتامينات وغيرها.
ويقوم فيتامين (هـ) الموجود في الأفوكادو بإصلاح أي ضرر في فروة الرأس، إذ إن تضررها يسبب بطئا في نمو الشعر. كما أن فيتامين (ب) في هذه الطعام ضروري لنمو الشعر.

 

المكسرات والبذور
بذور اليقطين (القرع) والشيا والكتان وعباد الشمس والسمسم، وغيرها من البذور الغنية بالأحماض الأمينية لها دور أساسي في تسهيل نمو الشعر.
الفول السوداني واللوز والكاجو وغيرها من المكسرات الغنية بمادة البيوتين، تلعب دورا كبيرا في جعل نمو الشعر أسهل وأسرع.


الجزر
يعد الجزر، مثل غيره من الأطعمة الصفراء والبرتقالية، مصدرا أساسيا لمادة "بيتا كاروتين"، وهي عنصر غذائي ضروري لصحة فروة الرأس.
والجزر أيضا غني بفيتامين (أ)، وهو مسؤول عن نمو الخلايا، كما أن هذا الفيتامين يحافظ على رطوبة فروة الرأس من خلال إنتاج مادة الترطيب بكميات صحية.

 

 

سكاي نيوز 

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