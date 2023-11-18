مقاطعة مشروبات الطاقة- 6 فوائد يجنيها جسمك

الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص، خاصةً الرياضيين، على تناول مشروبات الطاقة، لزيادة التركيز وتعزيز الانتباه وإمداد الجسم بالنشاط، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تسببها لصحتهم.

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فوائد التوقف عن تناول مشروبات الطاقة

1- النوم بشكل أفضل

يعتبر الأرق من الآثار الجانبية الشائعة لمشروبات الطاقة، خاصةً عند تناولها ليلًا، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الكافيين، الذي يبلغ حوالي 150 مليغرام لكل عبوة.



2- عدم الشعور بالصداع

قد تشعر بالصداع بعد التوقف عن تناول مشروبات الطاقة لعدة أيام، بسبب أعراض الانسحاب، لكن سرعان ما يختفي ألم الرأس خلال فترة قصيرة.



3- تخفيف القلق

كشفت دراسة أجريت عام 2014، أن الشباب الذين يتناولون مشروبات الطاقة أكثر عرضة للمعاناة من القلق، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الكافيين.



4- انتظام ضربات القلب

نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية دراسة عام 2019، خلصت إلى أن الإفراط في مشروبات الطاقة يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، بسبب الكافيين.



5- الوقاية من ارتجاع المريء

يزداد خطر الإصابة بارتجاع المري عند تناول مشروبات الطاقة، لأن الكافيين المتوفر بها يتسبب في إضعاف أو ارتخاء العضلة العاصرة المريئية، مما يسمح لحمض المعدة بالارتداد إلى الحلق، مسببًا الحموضة وألم الصدر والاحتقان وصعوبة البلع وضيق التنفس.



6- السيطرة على القولون العصبي

إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فأعلم أن التوقف عن تناول مشروبات الطاقة مفيد لصحتك، لأن سكرياتها المرتفعة تسبب الإسهال وتقلصات المعدة.

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