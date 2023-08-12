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السبت، 12-08-2023 12:24 م

من المنزل .. طريقة بسيطة لخفض ضغط الدم في الطقس الحار

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الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤدي هذا الضغط الإضافي إلى نوبة قلبية، لذلك من الضروري إبقاءه تحت السيطرة وخاصة في الطقس الحار .

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تظهر الأبحاث أن شرب عصير الليمون يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع. هذه نتيجة رئيسية لدراسة أجريت على ثلاث مجموعات من التجارب السريرية ذات القياس المتكرر لدى 101 مريضًا مصابًا بارتفاع ضغط الدم.


قارنت الدراسة آثار تناول الثوم وعصير الليمون على ارتفاع ضغط الدم.
تم قياس ضغط الدم وراحة المريض في ثلاث مجموعات: في مجموعة الثوم، 10 غرامات من الثوم يوميًا بعد الفطور و10 غرامات من الثوم بعد الظهر، وفي مجموعة عصير الليمون، 10 مللي من عصير الليمون يوميًا بعد الفطور و10 غرامات بعد ذلك. الثالثة تناولت عصير الليمون والثوم في الوقت نفسه.


تم خلال أسبوع قياس ضغط الدم ومستوى الراحة للمريض، وتكرر ذلك لمدة 20 يومًا آخر، وتم قياس ضغط الدم ومستوى الراحة للمريض مرة أخرى بعد 20 يومًا.
تلقت المجموعة الضابطة العلاج التقليدي فقط، وتم قياس ضغط الدم ومستوى الراحة بالتزامن مع المجموعات الأخرى.


أدى الاستهلاك الكبير للثوم وعصير الليمون إلى انخفاض مستويات ضغط الدم وزيادة راحة المريض، ولكن لم يلاحظ أي فرق بين مجموعات الثوم وعصير الليمون، حسب موقع ميديد فوروم.


وخلص الباحثون إلى أنه "وفقًا للدراسة، يمكن للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم زيادة مستويات الراحة لديهم عن طريق شرب عصير الليمون أو الثوم، والتحكم بشكل أفضل في مستويات ضغط الدم لديهم".


سبوتنيك

 




 

 


 

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