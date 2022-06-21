الوكيل الإخباري - ينجح العديد بفقدان كبير للوزن في مدة زمنية قصيرة، لكن سرعان ما يكتسبونه مجددًا، لذا يُفضل فقدان الوزن بشكل صحي، سنتعرف على أبرز نصائح لخسارة الوزن بشكل صحي.





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تناول البيض في وجبة الفطور:

من شأن الطعام العالي في محتواه من البروتينات أن يتركك تشعر بالشبع لفترات طويلة نسبيًا، وأحد هذه الأطعمة البيض، حيث يحتوي البيض على البروتينات، وفيتامينات المجموعة ب التي تُولد الطاقة، ويعمل على زيادة مستويات التركيز والقدرة العقلية.

الحصول على معظم كربوهيدرات اليوم من وجبة الفطور:

يحتاج كل منا للكربوهيدرات للبقاء بكامل الصحة والنشاط، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تلجأ إلى الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة فحسب، كما يهيئ للبعض، وأن تنسى الخضار والفواكه التي تُعد مصدرًا للكربوهيدرات المُساهمة في خسارة الوزن، ولا تتوقف الخضار والفواكه على غناها بالكربوهيدرات بل أنها غنية بالمعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، والألياف بنسب عالية، ومواد تحمي من الالتهابات وتقاومها عمومًا. ويُنصح دائمًا بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات على وجبة الإفطار وذلك لإكساب الجسم الطاقة طوال اليوم.



تناول حبة فاكهة قبل الوجبة الكبيرة:

تناول حبة فاكهة كاملة قبل ومباشرة أي وجبة تميلين فيها إلى تناول كميات كبيرة من الطعام لأنها ستؤمن تناول وجبة أقل في الكمية عن المعتاد. ننصحك باختيار التفاح، أو الخوخ أو الدراق أو الإجاص.



الابتعاد عن المشروبات الغازية والسكرية:

تُعد المشروبات الغازية أو حتى تلك التي تروج لفوائد رياضية مشروبات ضارة وغنية بالسكريات، حتى الأنواع التي من المفترض فيها أن تكون مصممة للحمية، ولخسارة الوزن يجب عليك الابتعاد عنها تماماً.

الاعتماد على العدس والحبوب والبقوليات في الغداء:

يتم هضم المأكولات النشوية عادةً بسرعة وينتقل ما فيها من مغذيات إلى مجرى الدم بسرعة كذلك، الأمر الذي يتسبب بارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، ويُحفز إطلاق الأنسولين الذي يعمل بدوره على تحفيز الجسم ليخزن الدهون، وهذا لا يُفيد بخسارة الوزن بل على العكس!يوجد نوعًا معينًا من النشويات لا تنطبق عليه العملية المذكورة أعلاه ويطلق عليه مسمى النشويات المقاومة (Resistant starch)، وهي النشويات التي تحتوي عليها عائلة البقوليات. تقوم الأحماض الدهنية القصيرة بخلق ظاهرة تدعى "تأثير الوجبة الثانية"، حيث تبقى مستويات الأنسولين في الجسم تحت السيطرة ليس بعد الوجبة فحسب بل لساعات وساعات بعد تناولها كذلك.

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:

يُعد المغنيسيوم مادة هامة جدًا في خسارة الوزن والصحة خصوصاً إذا ما تم تناول المغنيسيوم مع الكالسيوم سويًا، وهو الأمر الذي يتم أحيانًا إهماله، ما يتسبب بإخلال في التوازن الطبيعي، لذا ننصحك باللجوء لتناول حفنة من المكسرات يوميًا، مثل اللوز أو الكاجو، فهذه المكسرات تحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم بنسب ملائمة.



تناول المزيد من الأطعمة البحرية:

الأطعمة البحرية تُساهم بقوة في خسارة الوزن، وخاصةً الأسماك الغنية بالدهون الصحية أوميغا 3 مثل سمك السلمون، سمك التونة، الجمبري والمحار.

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