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الجمعة، 22-09-2023 02:36 م

هل هناك فواكه ممنوعة لمرضى الكوليسترول؟

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الوكيل الاخباري- الكوليسترول الضار، عبارة عن ارتفاع في نسب ومعدلات الدهون في شرايين وأوردة الجسم، لذا دائمًا وأبدًا ينصح الأطباء مريض الكوليسترول الضار بتوخي الحذر في تناول وجباته وأطعمته حتى لا تتفاقم حالته سوءًا.

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هل هناك فواكه ممنوعة لمرضى الكوليسترول


قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إنه لا يوجد أي نوع من الفواكه يمنع تناوله على مرضى الكوليسترول الضار، حتى ولو كانت نسبة السكريات بها مرتفعة، موضحًا أن السكريات الموجودة في الفواكه، هي سكر فركتوز سريع الحرق، ولا يسبب أي ضرر.

هل الفواكه المجففة ممنوعة لمرضى الكوليسترول؟


أشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الفواكه المجففة غير ممنوعة لمرضى الكوليسترول الضار، مؤكدا أنها لا تتحول لدهون ثلاثية حتى تؤثر بالسلب على صحة مرضى الكوليسترول، بل هي تؤثر سلبًا فقط على مرضى السكري.

وعن فاكهة الأفوكادو، الذي يعد أكثر نوع من الفواكه احتواءًا على الدهون، فأوضح أنه لا يؤثر سلبًا على مرضى الكوليسترول الضار، لأن الدهون الموجودة به غير مشبعة وغير ثلاثية.

 




 

 


 

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