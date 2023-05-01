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الإثنين، 01-05-2023 04:24 م

هل الفاكهة المجففة آمنة للمريض بالسكري؟

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الوكيل الإخباري- تحتوي الفاكهة المجففة على تركيز أعلى من السكر، لذلك، تختلف حصصها الصحية مقارنة مع الطازجة.

ووفق موقع "ليفينغ سترونغ"، تمتاز الفاكهة عن الحلوى بالألياف، والسكر الطبيعي، لذلك لا ترفع سريعاً نسبة السكر في الدم، خاصة معالالتزام بالحصة الصحية.

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والحصة النموذجية هي قطعة صغيرة واحدة، أو حوالي نصف كوب فاكهة طازجة كاملة، تحتوي على حوالي 15 غراماً من الكربوهيدرات.


أما الفاكهة المجفّفة فإن ملعقتين كبيرتين من الزبيب أو التين أو التمر  توفران 15 غراماً من الكربوهيدرات.


وتوجد بعض الفواكه قليلة الكربوهيدرات، مثلاً يحتوي ربع كوب من المشمش المجفف على 18 غراماً.


وبشكل عام، على المريض بالسكري الانتباه إلى أن الحد الصحي يعني أن يكون إجمالي غرامات الكربوهيدرات للوجبة بين 45 و60 غراماً، أو حسب توصيات طبيبه.

 

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