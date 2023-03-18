هل يؤدي قصر النظر إلى انفصال الشبكية؟

الوكيل الإخباري- يتعرض كثيرون للإصابة بالتهابات حادة في العين وخاصة في الشبكية، وربما يتطور الأمر لحالات انفصال في الشبكية نتيجة لأسباب مختلفة ، فهل من بينها قصر النظر؟



وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جمال المشد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الزقايق في مصر ، إن الشبكية تنفصل من مكانها الطبيعي الملتصق بالمشيمة بسبب قطع في الشبكية أو شد وضغط على الشبكية أو التهاباتها، وتأتي نتيجة إصابة في العين وربما لوجود عيب خلقي يسبب ضعف الشبكية، وأحيانًا تكون بسبب بعض أمراض العيون، أو في حالة وجود تيلفات في الجسم الزجاجي للعين تضغط على الشبكية.



وتابع المشد، أنه في حال الإصابة بقصر النظر تقع الصورة أمام مركز الإبصار مسببة خلل في الرؤية، مؤكدًا أن قصر النظر العادي لا يتسبب في الإصابة بانفصال الشبيكة، مؤكدًا أن ذلك عكس قصر النظر بدرجات عالية قد يتسبب بالفعل بالإصابة بانفصال الشبكية.

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وأضاف أستاذ طب وجراحة العيون ، أنه في حالة قصر النظر بدرجات عالية تكون أطراف شبكية العين ضعيفة، مما يعرضها إلى احتمالية قطعها، وبالتالي يؤدي إلى انفصال الشبكية بمرور الوقت.



وشدد أستاذ طب وجراحة العيون، إلى أنه في حالة الشعور بألم في شبكية العين، يجب استشارة الطبيب المتخصص سريعًا، مشيرًا إلى أن الطبيب يقوم بإحراء بعض جلسات الليزر على الشبكية من أجب تثبيتها سريعًا في مكانها قبل أن يحدث انفصالها.



الكونسلتو الطبي

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