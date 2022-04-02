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السبت، 02-04-2022 03:03 م

وصف نظام غذائي يقاوم السكري حتى لو كنت نحيفا بأنه 'مغيّر لقواعد اللعبة'!

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الوكيل الاخباري - يمكن أن يساعد نظام غذائي "مغيّر لقواعد اللعبة" الأشخاص المصابين بداء السكري النوع 2 على عكس الحالة - حتى عندما لا يعانون من زيادة الوزن.

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ووجد الخبراء سابقا أنه يمكن عكسه من خلال فقدان الوزن بشكل كبير، حيث يعاني معظم المصابين من زيادة الوزن أو السمنة.


والآن، وجدت دراسة تضع الأشخاص "ذوي الوزن الطبيعي" على نظام غذائي من المخفوقات والخضروات، أنهم قادرون أيضا على فعل ذلك.

 

ويقع حوالي 10% من مرضى السكري في هذه الفئة - أكثر من 400000 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة.


وقام الباحثون بقيادة جامعة نيوكاسل بتجنيد 20 شخصا لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي (BMI) ومرض السكري النوع 2.


ووجد أن لدى معظمهم كمية عالية من الدهون في الكبد أو البنكرياس، ما يضعهم في مجموعة تعرف باسم TOFIs - رقيقة من الخارج ودهون من الداخل.


لكن فقدان الوزن عند تناول المشروبات المخفوقة واتباع نظام غذائي نباتي، متبوعا بأسابيع من الأكل الدقيق، جعل 70% من المشاركين في التجربة يعكسون مرض السكري.


وسحب الدواء من مجموعة الدراسة مع اتباع نظام غذائي من المخفوقات الغذائية والخضروات لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.


وقال البروفيسور روي تايلور، الذي قدم النتائج في المؤتمر الاحترافي للسكري في المملكة المتحدة لعام 2022، هذا الأسبوع: "كل شخص لديه عتبة وزن.

 

 

علاوة على ذلك، قد يصابون بداء السكري النوع 2. وبالنسبة للغالبية الذين يعانون من مرض السكري لمدة تقل عن ست سنوات، يمكنهم عكسه من خلال إنقاص الوزن بعناية بالتشاور مع الطبيب".

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 

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