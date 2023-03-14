يجهلها الكثيرون .. 5 أمراض غريبة قد تصيب البشر

الوكيل الإخباري- يبحث العلماء دائماً عن علاجات وأدوية تساعد على تخفيف آلام المرضى ومعاناتهم، ويكمن التحدي الأكبر الذي يواجهوه في ظهور واكتشاف أمراض جديدة لم تكن معروفة من قبل، وتحتاج إلى الكثير من الدراسات والاختبارات لإيجاد علاجات فعالة لها.



فيما يلي مجموعة من الأمراض الغريبة التي يجهل الكثيرون أنها موجودة ويمكن أن تصيب أي إنسان، بحسب موقع نيوز بايتس:

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متلازمة الأموات الأحياء

يشرح المسلسل التلفزيوني الأمريكي The Walking Dead هذه المتلازمة النادرة بأفضل طريقة ممكنة. وهو اضطراب عصبي نفسي يعتقد فيه الشخص المصاب أنه ميت وليس لديه أعضاء وأنسجة ودم وروح في جسده. ولم يتمكن الطب من العثور على المصدر أو العوامل التي تؤدي إلى هذه الحالة.



متلازمة أليس في بلاد العجائب

يعاني الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة من الصداع النصفي ويرون الأشياء والأشخاص من حولهم إما أكبر أو أصغر أو بعيداً عن حجمهم الفعلي والمسافة بينهم. وقد يصابون بالهلوسة ويشعرون كما لو أن الوقت إما يمر بسرعة كبيرة أو يمر ببطء.



متلازمة الرجل المتحجر

يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة الصحية الوراثية من تحول عضلاتهم وأنسجتهم مثل الأربطة والأوتار إلى عظام. ويتحول هذا تدريجياً إلى هيكل عظمي ثانٍ بالنسبة لهم ويسبب عجزاً كبيراً عن الحركة.



متلازمة اليد الغريبة

هذه المتلازمة هي حالة طبية نادرة جداً تخرج فيها الأمور عن السيطرة. وقد يعاني الشخص المصاب بمتلازمة اليد الغريبة من سوء إدارة لا إرادي لليدين. على سبيل المثال، قد يزر قميصه بيد واحدة بينما تقوم اليد الأخرى بفك الأزرار دون أن يدرك ذلك. وفي الحالات الأكثر عدوانية، قد يضرب المرضى أو يصفعوا أو يخنقوا أنفسهم بيدهم الخارجة عن السيطرة.



حساسية الماء

يُعرف أيضاً باسم الشرى المائي، ويصاب الأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية بطفح جلدي وبقع على جلدهم عندما يتلامسون مع الماء. وهذا يعني أنهم يبتعدون عن الاستحمام والسباحة والمطر. وحتى الدموع يمكن أن تسبب لهم الطفح. ويمكن أن تسبب الحالات الأكثر خطورة رد فعل تحسسي عند شرب الماء.

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