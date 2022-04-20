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الأربعاء، 20-04-2022 02:09 م

يقي شرب المنبهات على السحور من الصداع.. ما صحة هذا الاعتقاد؟

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الوكيل الإخباري-إذا كنت لا تستطيع التخلي عن قهوتك الصباحية حتّى في رمضان، فمن المحتمل أنك اخترت شربها خلال السحور. ولكن هل يقي ذلك من الصداع حقًا؟

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر" ما إذا كان السحور أفضل وقت لشرب المنبهات كونها تقي من الصداع.

وأشارت التغريدة إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تطرح السوائل من الجسم، وتعرضه للجفاف خلال ساعات الصيام.

وقد يؤدي هذا الجفاف إلى الإصابة بالصداع على نحو أكبر، ولذلك، يُفضّل تجنب عادة شرب المنبهات خلال السحور.

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ويُنصح باستبدال تلك المشروبات بأخرى صحية لا تحتوي على الكافيين، ولا تطرح السوائل من الجسم.


وتتضمن البدائل المناسبة الماء، والحليب، أو العصائر الطبيعية بكميات قليلة لأنها غنية بالسكريات.


ويمكن استبدال المشروبات التي تحتوي على الكافيين أيضًا بمشروبات عشبية دافئة مثل شاي البابونج، واليانسون، والنعناع، أو حتّى الشاي الأخضر.

سي ان ان

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