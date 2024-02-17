4 أطعمة طبيعية تصبح سامة عند تبريدها

الوكيل الإخباري - في حين أن تبريد الأطعمة في الثلاجة يعد أمراً إيجابياً من حيث توفير المال وكونه أكثر صداقة للبيئة، إلا أنه قد ينطوي في بعض الأحيان على مخاطر خفية، حيث حذر الخبراء، من أن بعض الأطعمة يمكن أن تصبح سامة إذا تمت تبريدها.



كشفت الدكتورة ديمبل جانغدا، المتخصصة في صحة الأمعاء، لمتابعيها على إنستغرام، عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تصبح سامة عند تبريدها.

فيما يلي أهم هذه الأطعمة:

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الثوم

وفقاً للدكتورة جانغدا، فإن الثوم يمكن أن يلتقط العفن بسرعة كبيرة إذا تم وضعه في الثلاجة، وهذا يمكن أن يؤدي بدوره إلى أمراض خطيرة أهمها السرطان. وتنصح الدكتورة جانغدا، بشراء الثوم الطازج بقشره، وعدم تقشيره إلا عند طهيه، والاحتفاظ به دائماً خارج الثلاجة.

كما حذر خبراء من جامعة كورنيل الأمريكية، من تخزين الثوم الطازج في الثلاجة، لأن بصيلات الثوم منخفضة الحموضة مما يجعلها عرضة لبكتيريا “كلوستريديوم بوتولينوم”، والمعروفة بالتسمم الغذائي.

البصل

تحذر الدكتورة جانغدا من وضع البصل في الثلاجة بعد تقشيره أو تقطيعه، لأن تبريد البصل يؤدي إلى تحول النشاء الموجود فيه إلى سكر، وهذا بدوره يؤدي إلى التقاطه للعفن.

الزنجبيل

مثله مثل الثوم والبصل، يصبح الزنجبيل أكثر عرضة للعفن عند تبريده، مما قد يؤدي إلى الإصابة بفشل الكلى والكبد.



الأرز

أشارت الدكتورة جانغدا إلى أن وضع الأرز المطبوخ في الثلاجة، يؤدي أيضاً إلى التقاطه للعفن بعد 24 ساعة فقط من تبريده. كما يحذر الخبراء من أن الأرز غير المطبوخ يمكن أن يحتوي على جراثيم “باسيليوس سيريوس'، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، ويمكن أن تبقى على قيد الحياة بعد طهي الأرز.

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