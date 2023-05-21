5 أسباب لرائحة الإبط الكريهة رغم الاستحمام

الوكيل الإخباري- يجعل الاستحمام رائحة الجسم بما في ذلك الإبط جيدة، للتخلص من البكتيريا مع الماء الجاري والصابون، لكن في بعض الأحيان لا يقضي الاستحمام على رائحة الإبط الكريهة، هذا ما يفسره الأطباء.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب لرائحة الإبط الكريهة بعد الاستحمام، وفقًا لموقع الحياة الصحية "Live strong".



أسباب رائحة الإبط الكريهة بعد الاستحمام

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1-مضاد التعرق

يستخدم بعض الأشخاص مضاد التعرق بعد الاستحمام، في حين أن أنسب وقت له هو قبل النوم، تعمل مضادات التعرق لمدة 24 ساعة لإبعاد العرق حتى بعد الاستحمام في صباح اليوم التالي، يكفي تمريرة واحدة في الصباح، لكن يجب التأكد من جفاف البشرة تمامًا، كما يوصي خبراء التجميل باستخدام مزيل التعرق لمنع الرائحة الكريهة والبشرة جافة بعد الاستحمام.



2-الأطعمة

تناول بعض الأطعمة يجعل رائحة الجسم كريهة، بما في ذلك منطقة الإبطين وما بين الفخذين، تتضمن تلك الأطعمة التالي:



-الخضار الصليبية مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط.

-الثوم.

-البصل.

-التوابل مثل الكمون أو الكاري.

-طعام حار.

-مشروبات الكافيين.



3-آثار جانبية للأدوية

قد تؤدي بعض الأدوية إلى الإصابة بآثار جانبية أبرزها فرط التعرق وظهور رائحة كريهة للعرق، تتضمن الأدوية، الأدوية المستخدمة لعلاج مرض ألزهايمر والخرف، الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والقلق والوسواس القهري، أدوية علاج الألم المزمن.



4-العدوى

تؤدي البثور أو البقع المليئة بالصديد في الإبط إلى ظهور رائحة بعد الاستحمام، التي تظهر نتيجة عادات خاطئة عند الحلاقة مثل استخدام شفرات غير نظيفة، ما يتسبب في دخول البكتيريا عن طريق المسام المفتوحة وظهور بثور صغيرة مليئة بالصديد أو القيح، قد يظنها بعض الأشخاص شعر نائم.



5-مشكلة صحية

تتسبب الإصابة ببعض الأمراض والمشكلات الصحية، في ظهور رائحة كريهة للجسم، تتضمن رائحة عرق غير طبيعية مثل رائحة الفواكه أو رائحة اعتيادية، تتضمن المشكلات التالي:



-داء السكري، غالبًا ما يسبب رائحة الفواكه أو رائحة عرق كريهة.

-سن اليأس.

-فرط نشاط الغدة الدرقية.

-النقرس.

-مرض كلوي.

-مرض الكبد.

-بعض الأمراض المعدية مثل الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية.



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