5 جبات خفيفة صحية يمكنك تناولها في العيد

الوكيل الإخباري- يلجأ الكثير من الناس إلى تناول وجبات خفيفة في العيد على مدار اليوم، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها حتى لا تسبب ظهور بعض الآثار الجانبية، ويجب الحرص على تناول سناكس صحية.



نستعرض في التقرير التالي أفضل السناكس الصحية التي يمكن تناولها في العيد، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline"

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سناكس صحية



1- المكسرات

تعرف المكسرات بأنها أفضل الوجبات الصحية الخفيفة، فهي تحتوي على كمية جيدة من الدهون الصحية والبروتين والألياف ولكن يجب الحذر من الإفراط في تناولها وذلك لأن بعض الأنواع تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.



2- الفواكه الطازجة

تحتوي الفواكه الطازجة على الألياف والمعادن وبالتالي فهي وجبة خفيفة رائعة، بما في ذلك الموز، الكمثرى، العنب، التفاح، الجريب فروت، والبرتقال، حيث يمكن تناول الفاكهة أيضًا مع الزبادي أو المكسرات لتعزيز القيمة الغذائية والشعور بالشبع أسرع.



3- البيض المسلوق

يتميز البيض باحتوائه على كمية كبيرة من البروتين، ولكن يجب الحذر جيدًا من الإفراط في تناوله لأنه قد يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم وعلى الرغم من ذلك أثبتت الدراسات أن تناول البيض باعتدال يساهم في منع تصلب الشرايين.



4- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم باستمرار إلى جانب انخفاض عدد السعرات الحرارية مما يجعلها من أفضل السناكس خلال أيام العيد، كما يمكن إضافتها على المكسرات أو الفاكهة للحصول على نتائج أفضل.



5- العصائر

عصائر الفاكهة من السناكس التي يجب أن يحرص الأشخاص على تناولها خلال اليوم فهي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، حيث يفضل تناول عصائر الفاكهة الطازجة دون إضافة أي سكر للحصول على نتائج فعالة، كما يمكن خلط أكثر من نوع فاكهة معًا وذلك حسب الرغبة.



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