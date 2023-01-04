5 مشروبات تخفف من آلام التهاب الزائدة الدودية

الوكيل الإخباري-تلعب التغذية الجيدة دورًا كبيرًا في علاج التهاب الزائدة الدودية، لذلك يجب على المصابين به الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية.

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في السطور التالية، نستعرض أبرز المشروبات المفيدة لمرضى التهاب الزائدة الدودية، وفقًا لموقعي "Medindia" و"Doctor.NDTV".



مشروبات تقلل من أعراض التهاب الزائدة الدودية

1- الجينسنج

من المشروبات العشبية المفيدة لمرضى التهاب الزائدة الدودية، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تخفيف الأعراض، بشرط تناوله بشكل منتظم.



2- النعناع

لشرب النعناع تأثيرات إيجابية على مرضى التهاب الزائدة الدودية، حيث يساعد على تخفيف الغثيان والقيء والغازات، خاصةً عند تناوله بمعدل يتراوح من مرتين إلى 3 مرات في اليوم.



3- الحلبة

عند شرب الحلبة مرتين على مدار اليوم، تقل آلام الزائدة الدودية بشكل ملحوظ، نظرًا لقدرتها الكبيرة على منع تكوين المخاط والقيح بداخلها.



4- عصير الخضار

تصبح آلام الزائد الدودية أقل حدة عند الانتظام في شرب عصائر الخضار، مثل عصير الجزر والخيار والبنجر، مرتين في اليوم، أو تناول عصير يتكون من الفجل والكزبرة والسبانخ.



5- الحليب الرائب

يمثل الحليب الرائب أهمية كبيرة لمرضى التهاب الزائدة الدودية، لأنه يساهم في منع نمو البكتيريا بداخلها.



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