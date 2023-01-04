الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

وفاة و 4 اصابات بحادث سير مروع على طريق اربد - عمان

الملك ورئيس الإمارات يعقدان لقاء في أبوظبي

الارصاد الجوية تنفي تساقط الثلوج الكثيفة بالاردن اليوم

توافق أردني بحريني على "آليات لتعزيز التعاون" في ختام اجتماعات لجنة وزارية مشتركة

الأمن العام : كلّ ما ينشر عن وجود عصابات تقوم بإهداء ( ميداليات) هي إشاعات

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الرائد محمد حتامله

عقل: مبيعات الكاز تضاعفت 8 مرات بعد قرار تجميد الضريبة

362 إشاعة تداولها أردنيون العام الماضي

رئيس الوزراء يصل إلى المنامة في زيارة رسميَّة على رأس وفدٍ وزاري

مندوبا عن الملك.. العيسوي يشارك بتشييع جثمان الراحل عبد السلام المجالي

الأربعاء، 04-01-2023 01:53 م

5 مشروبات تخفف من آلام التهاب الزائدة الدودية

2020_10_5_13_45_55_828


الوكيل الإخباري-تلعب التغذية الجيدة دورًا كبيرًا في علاج التهاب الزائدة الدودية، لذلك يجب على المصابين به الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية.

اضافة اعلان


في السطور التالية، نستعرض أبرز المشروبات المفيدة لمرضى التهاب الزائدة الدودية، وفقًا لموقعي "Medindia" و"Doctor.NDTV".

مشروبات تقلل من أعراض التهاب الزائدة الدودية

 

1- الجينسنج
من المشروبات العشبية المفيدة لمرضى التهاب الزائدة الدودية، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تخفيف الأعراض، بشرط تناوله بشكل منتظم.


2- النعناع
لشرب النعناع تأثيرات إيجابية على مرضى التهاب الزائدة الدودية، حيث يساعد على تخفيف الغثيان والقيء والغازات، خاصةً عند تناوله بمعدل يتراوح من مرتين إلى 3 مرات في اليوم.


3- الحلبة
عند شرب الحلبة مرتين على مدار اليوم، تقل آلام الزائدة الدودية بشكل ملحوظ، نظرًا لقدرتها الكبيرة على منع تكوين المخاط والقيح بداخلها.


4- عصير الخضار
تصبح آلام الزائد الدودية أقل حدة عند الانتظام في شرب عصائر الخضار، مثل عصير الجزر والخيار والبنجر، مرتين في اليوم، أو تناول عصير يتكون من الفجل والكزبرة والسبانخ.


5- الحليب الرائب
يمثل الحليب الرائب أهمية كبيرة لمرضى التهاب الزائدة الدودية، لأنه يساهم في منع نمو البكتيريا بداخلها.

 

 

الكوسنلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_12_12_21_47_36_923

6 طرق لتنظيف الأمعاء

فوائد_دهن_الجسم_بزيت_الزيتون

هل يساهم زيت الزيتون في علاج خشونة الركبة ؟

2022_6_22_0_9_39_372

أعراض مزعجة لإعتام العين عند الأطفال .. هكذا يمكن العلاج

أسباب_انتفاخ_الأنف

أسباب تورم الأنف داخليًا وطرق علاجه

2022_8_7_20_56_3_853

هكذا تؤثر البرودة الشديدة على صحة الرئتين .. ونصائح للتنفس بأمان

فطريات_القدم

طرق طبيعية لعلاج فطريات القدم