6 نصائح لمرضى القلب في رمضان

الوكيل الإخباري- تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السّبب الرّئيسي للوفاة على مستوى العالم، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).



وتوفي ما يُقدّر بنحو 17.9 مليون شخص بسبب الأمراض القلبيّة الوعائيّة في عام 2019، ويُمثّل ذلك نسبة 32% من إجمالي الوفيات العالمية.



وسواءً كنت مصابًا بمرضٍ في القلب، أو تعرف شخصًا ما يعاني منه، شارك الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح المفيدة التي يمكن تطبيقها في شهر رمضان.



نصائح لمرضى القلب في رمضان:



يستطيع غالبية الأشخاص الصيام عند الالتزام بمنهجٍ صحّي ودوائي مناسب

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يُعتبر رمضان فرصة للابتعاد عن العادات الضّارة كالتّدخين، والذي يؤدي لعدّة مشاكل مثل الجلطة القلبيّة



من المهم التّحكم بالأمراض المزمنة كالسّكري، كركيزة مهمة لتقليل حالات الإصابة بأمراض الشّرايين والتّجلط



احذر من الوقوع في فخ الوجبات الدّسمة المليئة بالدّهون المُشبعة والضّارة



يجب على مرضى الفشل القلبي تجنّب تناول الأغذيّة الغنيّة بالأملاح



ينبغي الالتزام بنصائح طبيب القلب والصّيدلاني



سي ان ان

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