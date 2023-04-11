الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية

أمين عمان: الأردنيون لا يرغبون بفرص العمل المتوفرة بالسوق المركزي

روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

الثلاثاء، 11-04-2023 03:50 م

6 نصائح لمرضى القلب في رمضان

78-101239-ramadan-sick-heart-food_700x400


الوكيل الإخباري- تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السّبب الرّئيسي للوفاة على مستوى العالم، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وتوفي ما يُقدّر بنحو 17.9 مليون شخص بسبب الأمراض القلبيّة الوعائيّة في عام 2019، ويُمثّل ذلك نسبة 32% من إجمالي الوفيات العالمية.

وسواءً كنت مصابًا بمرضٍ في القلب، أو تعرف شخصًا ما يعاني منه، شارك الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح المفيدة التي يمكن تطبيقها في شهر رمضان.
 
نصائح لمرضى القلب في رمضان:

يستطيع غالبية الأشخاص الصيام عند الالتزام بمنهجٍ صحّي ودوائي مناسب

اضافة اعلان


يُعتبر رمضان فرصة للابتعاد عن العادات الضّارة كالتّدخين، والذي يؤدي لعدّة مشاكل مثل الجلطة القلبيّة


من المهم التّحكم بالأمراض المزمنة كالسّكري، كركيزة مهمة لتقليل حالات الإصابة بأمراض الشّرايين والتّجلط


احذر من الوقوع في فخ الوجبات الدّسمة المليئة بالدّهون المُشبعة والضّارة


يجب على مرضى الفشل القلبي تجنّب تناول الأغذيّة الغنيّة بالأملاح


ينبغي الالتزام بنصائح طبيب القلب والصّيدلاني

 

سي ان ان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_3_29_21_19_3_847

تسبب الصداع .. 6 عادات غذائية ابتعد عنها في السحور

2023_4_5_19_39_56_933

تظهر في العين .. 5 أعراض لارتفاع ضغط الدم

2023_4_10_20_35_37_641

في الربيع .. طبيبة تحذر من مرض مزعج يهدد العين

tbl_articles_article_29589_534eb331da8-d45e-4d65-9224-fb7617991b6c

تسمم الشمس .. أعراضه وطرق علاجه المختلفة

20234111458356345P

نصائح لحماية الأذن في الرحلات الجوية

tbl_articles_article_19213_4332ef6a180-c3bd-49fc-a5e2-4735247a76a1

كيف تكتشف نقص الكالسيوم في جسمك؟ .. طبيب يوضح

أخبار متعلقة
2023_3_28_19_0_43_482

10 نصائح تجنبك التلبك المعوي في رمضان

127-102841-ramadan-fasting-diabetics-tips-safe-health_700x400

6 نصائح لمرضى السكري في رمضان

2022_3_30_20_8_33_711

لماذا ينخفض ضغط الدم بعد الإفطار في رمضان؟

SnyQ0WuGb7WSOn4cmZTAc9CUN7d3GwC0nfuEmtEi

5 خطوات للتخلص من الخمول نهار رمضان

232792

نصائح طبية لتخفيف الشعور بالعطش في رمضان

رياضة

ما هو أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟