9 مؤشرات تدل على وجود مشاكل في الصحة النفسية

الوكيل الإخباري-عندما يعاني الإنسان من تقلبات مزاجية سريعة أكثر من الماضي، فهذا قد يكون مؤشراً واضحاً على أن صحته النفسية تعاني من مشكلة ما، دون أن يعلم.

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وبما أن معرفة أصول المشكلة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حلها، فقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من المؤشرات التي تدل على وجود مشاكل في الصحة النفسية، على النحو التالي:



العزلة الاجتماعية

تعد العزلة الاجتماعية واحدة من أكبر علامات مشاكل الصحة النفسية، وخاصة عندما يبتعد المرء عن النشاطات العامة، ويتجنب إقامة أي نوع من العلاقات الاجتماعية والاتصال بالآخرين. تؤدي العزلة الاجتماعية عادة إلى المشاكل النفسية، وتفاقمها مع مرور الزمن.



تأجيل العمل

يبني المستوى العالي من القلق خوفاً داخل عقل الإنسان من أي مهام تُطلب منه وخاصة تلك التي تتعلق بالعمل، وذلك لأنه يشعر بعدم الكمال في شخصيته. هذا الوهم يجبره على تأجيل العمل لأن نقص ثقته بنفسه يجعله يخشى من عدم قدرته على القيام بالعمل على أكمل وجه.



تغيرات في الشهية

تؤثر مشاكل الصحة النفسية على الشهية بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مضاعفات في الجهاز الهضمي، جراء تناول الطعام بشكل مفرط أو انعدام الشهية.



تغيرات كبيرة في الوزن

تنطوي بعض مشاكل الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق، على تأثيرات مباشرة على وزن الإنسان، بسبب التغيرات التي تطرأ على عادات الأكل الخاصة به، فمن المحتمل أن يزداد الوزن أو ينقص بشكل كبير جراء تلك العادات.



صعوبة التعامل مع مواقف معينة

بينما يمكن لبعض الأشخاص الخروج بسهولة من الصدمة والمضي قدماً في حياتهم، يصعب على الآخرين التعامل مع مواقف كهذه. إذا شعرت بأنك غير قادر على تجاوز المشاكل والمصاعب، فعليك الحصول على المساعدة من إختصاصي نفسي.



الشعور المستمر بالذنب

تؤدي مضاعفات الصحة النفسية إلى تدهور مستوى الثقة بالنفس. فبعد التعايش معه لفترة طويلة، يبدأ الشخص في التشكيك في قدراته ويلوم نفسه على كل ما يحدث له من مشكلات.



الخوف أو القلق المفرط

الخوف والقلق أمران طبيعيان لدى الإنسان لأنهما جزء من حياته، لكن الإفراط في هذه المشاعر يصبح أمراً خطيراً لأنه سيؤدي إلى مشاكل في الصحة النفسية.



فقدان التركيز

يقلل المرض النفسي من قدرة الشخص على التركيز على أعمال مثل القراءة أو الكتابة أو حتى العزف على آلة موسيقية. تبدأ العلامات المبكرة بنسيان أشياء بسيطة مثل المكان الذي تركت فيه مفتاح المنزل أو ما إذا كنت قد دفعت فواتير الكهرباء أم لا.



الشعور بالتعب طوال الوقت

تؤثر مضاعفات الصحة النفسية على الصحة الجسدية أيضاً، وتؤدي إلى نمط أكل غير سليم ومشاكل في الجهاز الهضمي ومضاعفات أخرى تؤدي إلى الشعور بالتعب باستمرار.

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