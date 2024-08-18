احذر أحد بدائل السكر يدمر الصحة!

واعتمدت المجلة الألمانية في ذلك على دراسة جديدة شارك فيها خبراء في مستشفى "كليفلاند كلينك" ، أثبتت ثمة علاقة بين مادة إريثريتول والجلوكوز ومرض تصلب الشرايين وتجلط الدم بالأوعية الدموية.
وتتواجد هذه المادة في بعض أنواع الفواكة والأطعمة المتخمرة، ويتم إنتاج هذا السكر صناعياً عن طريق تخمير الذرة أو الجلوكوز مع خميرة مونيليلابولينس.
وتعادل تحلية هذه المادة 60-70% من تحلية سكر المائدة، كما أن سعراته الحرارية تكاد تكون صفراً.
وأكدت المجلة الألمانية أن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث للتأكيد على هذا الأمر، ولكن مع وجود تلك المؤشرات، قد يكون من المنطقي حالياً الحد من استهلاك مادة إريثريتول في النظام الغذائي.
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