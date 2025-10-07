استحم دون مبالغة.. أطباء يحذرون من "ترندات الإنترنت"

الوكيل الإخباري- مع انتشار فيديوهات "روتينات الاستحمام الفاخرة" على منصات التواصل، يحذر أطباء الجلد من أن هذه العادات قد تضر البشرة بدلاً من إفادتها، بل وتؤثر سلبًا على البيئة.

ووفقًا للدكتورة أولغا بونيموفيتش من جامعة بيتسبرغ، فإن الإفراط في استخدام المستحضرات والماء الساخن يضعف الحاجز الطبيعي للبشرة. بينما يشير الدكتور نيكول نيغبينيبور إلى أن الصابونات المعطرة والماء الساخن يسببان الجفاف والتهيّج.



وينصح الأطباء بالاكتفاء بـ:

استحمام يومي قصير بماء فاتر وصابون لطيف

ترطيب مباشر بعد الحمام

غسل المناطق الأساسية فقط

تقشير أسبوعي خفيف بدلاً من يومي



كما نبهت وكالة حماية البيئة الأميركية إلى أن الاستحمام يستهلك 17% من المياه المنزلية، ما يستدعي تقصير مدة الاستحمام للحفاظ على البيئة.



وتختم الطبيبة ليزا أكينتيلو: "روتين العناية بالبشرة لا يحتاج إلى عشر خطوات… فقط إلى وعي بسيط."