تأثير المحليات الصناعية على مرضى القولون العصبي: هل هي آمنة؟

الوكيل الإخباري- تعتبر المحليات الصناعية، مثل السكرالوز والأسبرتام، بديلاً شائعًا للسكر العادي نظرًا لانخفاضها في السعرات الحرارية أو خلوها منها، مما يجعلها خيارًا مغريًا للكثيرين، خاصةً لأولئك الذين يحاولون تقليل استهلاك السكر. ولكن، هل هي آمنة لمرضى القولون العصبي؟

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تأثير المحليات الصناعية على القولون العصبي:

كحولات السكر مثل السوربيتول والمانيتول، وهي محليات صناعية تُستخدم في العديد من الأطعمة الخالية من السكر.

المحليات الصناعية مثل السكرالوز، أسيسلفام البوتاسيوم، والأسبارتام.

المحليات الطبيعية مثل ستيفيا.

كيف تؤثر المحليات على مرضى القولون العصبي؟

كحولات السكر: يصعب على الجسم امتصاص كحولات السكر، وخاصة لدى مرضى القولون العصبي، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الغازات والانتفاخات والاضطرابات الهضمية.

المحليات الصناعية: أظهرت بعض الأبحاث أن المحليات الصناعية قد تؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي.



الخلاصة: يجب على مرضى القولون العصبي أن يكونوا حذرين عند استخدام المحليات الصناعية أو كحولات السكر، ويفضل استشارة الطبيب قبل تناول هذه المواد بكميات كبيرة، لأن الإفراط في تناولها قد يزيد من الأعراض المزعجة.