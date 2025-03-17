تأثير المحليات الصناعية على مرضى القولون العصبي: هل هي آمنة؟

المحليات الصناعية مثل السكرالوز، أسيسلفام البوتاسيوم، والأسبارتام.
المحليات الطبيعية مثل ستيفيا.
كحولات السكر: يصعب على الجسم امتصاص كحولات السكر، وخاصة لدى مرضى القولون العصبي، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الغازات والانتفاخات والاضطرابات الهضمية.
المحليات الصناعية: أظهرت بعض الأبحاث أن المحليات الصناعية قد تؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي.
الخلاصة: يجب على مرضى القولون العصبي أن يكونوا حذرين عند استخدام المحليات الصناعية أو كحولات السكر، ويفضل استشارة الطبيب قبل تناول هذه المواد بكميات كبيرة، لأن الإفراط في تناولها قد يزيد من الأعراض المزعجة.
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