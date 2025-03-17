 
الإثنين 2025-03-17 04:16 م
 

تأثير المحليات الصناعية على مرضى القولون العصبي: هل هي آمنة؟

غاعع6ع
تعبيرية
 
الإثنين، 17-03-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري-  تعتبر المحليات الصناعية، مثل السكرالوز والأسبرتام، بديلاً شائعًا للسكر العادي نظرًا لانخفاضها في السعرات الحرارية أو خلوها منها، مما يجعلها خيارًا مغريًا للكثيرين، خاصةً لأولئك الذين يحاولون تقليل استهلاك السكر. ولكن، هل هي آمنة لمرضى القولون العصبي؟

اضافة اعلان

 

تأثير المحليات الصناعية على القولون العصبي: 

كحولات السكر مثل السوربيتول والمانيتول، وهي محليات صناعية تُستخدم في العديد من الأطعمة الخالية من السكر.
المحليات الصناعية مثل السكرالوز، أسيسلفام البوتاسيوم، والأسبارتام.
المحليات الطبيعية مثل ستيفيا.

 

كيف تؤثر المحليات على مرضى القولون العصبي؟
كحولات السكر: يصعب على الجسم امتصاص كحولات السكر، وخاصة لدى مرضى القولون العصبي، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الغازات والانتفاخات والاضطرابات الهضمية.
المحليات الصناعية: أظهرت بعض الأبحاث أن المحليات الصناعية قد تؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي.


الخلاصة: يجب على مرضى القولون العصبي أن يكونوا حذرين عند استخدام المحليات الصناعية أو كحولات السكر، ويفضل استشارة الطبيب قبل تناول هذه المواد بكميات كبيرة، لأن الإفراط في تناولها قد يزيد من الأعراض المزعجة.

 

الكونسلتو  

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

محطة محروقات

اقتصاد محلي "الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الدولار

أسواق ومال الدولار يقترب من أدنى مستوى في 5 أشهر

الملك يلتقي الرئيس الإيطالي

أخبار محلية الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

غزة

فلسطين 3 شهداء جراء استهداف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة

غاعع6ع

طب وصحة تأثير المحليات الصناعية على مرضى القولون العصبي: هل هي آمنة؟

خلال لقائه فعاليات شعبية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك قصة تروى ورمزًا يحتذى

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية قطاع الألبسة والأحذية جاهز ويترقب حلول العيد لتنشيط المبيعات

الدفاع المدني

خاص بالوكيل حادث سير في شارع الاردن



 
 




الأكثر مشاهدة