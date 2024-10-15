سبب غير متوقع لازرقاق حديثي الولادة

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مرض يولد به بعض الأطفال، يؤثر سلبًا على الشكل التشريحي للقلب، يدعى "رباعي فالوت". اضافة اعلان





وقال موافي ، إن الجانب الأيمن من القلب السليم يتكون من:



- الأذين الأيمن.



- البطين الأيمن.



- الشريان الرئوي: يخرج من البطين الأيمن.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحالات الحرجة أن الجانب الأيسر من القلب السليم يحتوي على:



- الأذين الأيسر.



- البطين الأيسر.



- الشريان الأورطي: يخرج من البطين الأيسر.



بينما القلب المصاب برباعي فالوت، أكد أن الشكل التشريحي له يختلف تمامًا، كما هو موضح فيما يلي:



- يخرج الشريان الأورطي من البطينين.



- يوجد ثقب بين البطينين.



- يوجد ضيق في الشريان الرئوي.



- يعاني البطين الأيمن من التضخم.



وأوضح موافي أن خطورة رباعي فالوت تكمن في نقص التروية الدموية الواصل إلى الرئتين، نتيجة لضيق الشريان الرئوي وإرسال البطين الأيمن الدم إلى الشريان الأورطي بدلًا من الرئة.



وأشار إلى وجود أعراض يمكن لطبيب النساء والتوليد الاستدلال منها على إصابة الرضيع عقب الولادة برباعي فالوت، مثل ازرقاق الشفاه واللسان.



وفي ختام حديثه، كشف أن هناك عمليتين جراحيتين لعلاج رباعي فالوت، مضيفًا أن العملية الأولى يقوم فيها الجراح بعمل وصلة بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي، بينما العملية الثانية يتم فيها إصلاح جميع عيوب القلب.