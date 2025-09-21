فقدان الوزن المفاجئ دون سبب.. تحذير من مشكلات صحية خطيرة

الوكيل الإخباري- حذرت الدكتورة يفغينيا إيفانوفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، من أن فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر قد يشير إلى اختلالات صحية خطيرة.

إذا فقد الشخص أكثر من 5% من وزنه خلال 6 إلى 12 شهراً دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط البدني، يجب عليه مراجعة الطبيب فوراً.



أوضحت الدكتورة أن فقدان الوزن المفاجئ قد يكون مرتبطاً باضطرابات مثل:

فرط نشاط الغدة الدرقية

مرض كرون

السرطان

النوع الأول من داء السكري

الالتهابات المزمنة

أمراض الجهاز الهضمي بسوء الامتصاص

الأمراض الروماتيزمية

الاكتئاب



توصي إيفانوفا بإجراء فحوصات طبية لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب، مؤكدة أن الجسم يرسل هذه الإشارات لتحذير من وجود خلل صحي.

روسيا اليوم