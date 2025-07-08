وجبة إفطار تخفض الكوليسترول دون دواء

الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص من ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL)، وهو عامل رئيسي في زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لكن وفقًا لخبراء الصحة، قد يكون الشوفان من أبسط الطرق الطبيعية للمساعدة في تقليل هذا الخطر.

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يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تُعرف بـبيتا جلوكان، والتي تتحول في الجهاز الهضمي إلى مادة هلامية تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الدم. ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن تناول 3 غرامات يوميًا من "بيتا جلوكان" يمكن أن يدعم مستويات كوليسترول صحية.



طبق واحد من الشوفان (40 غرامًا) يحتوي على نحو 1.4 غرام من بيتا جلوكان، ما يعني أن وجبتين إلى ثلاث يوميًا قد تُحدث فرقًا حقيقيًا.



لكن الخبراء يُحذرون من الاعتماد الكامل على الشوفان وحده، خاصة في حالات الكوليسترول الوراثي، ويشددون على أهمية مراجعة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.