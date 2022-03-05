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السبت، 05-03-2022 01:16 م

آخر تطورات حالة سامي مغاوري الصحية بعد الجراحة العاجلة

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان سامي مغاوري عن تطورات حالته الصحية بعد إجراء جراحة عاجلة وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وطمأن مغاوري، جمهوره عبر منشور كتبه على حسابه الرسمي بـ"فيس بوك"، يؤكد فيه تحسن حالته الصحية، قائلاً: "الحمد لله بفضل الله ودعائكم أنا بقيت بخير والعملية تمت بنعمة من ربنا أشكركم جميعاً على دعواتكم وكل من اتصل تلفون أو أرسل رسالة لي أو لابني كريم ليطمئن فيها على صحتي".

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