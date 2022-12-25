أبرز المشاهير الذين أعلنوا طلاقهم في 2022

الوكيل الإخباري-مع قرب نهاية عام 2022، وإسدال الستار على الكثير من الحكايات والقصص التي حدثت خلاله، وشغلت الجمهور العربي لأوقات طويلة، وتصدرت - في كثير من الأحيان - منصات "السوشيال ميديا" المختلفة، كان لحياة الفنانين والمشاهير الخاصة جانب كبير من هذه القصص، وتحديداً تلك الأخبار المتعلقة بزواجهم أو انفصالهم، إذ حرص الكثير من وسائل الإعلام على نقل التفاصيل المتعلقة بتلك الأحداث.



وشهد العام الحالي، 2022، حالات طلاق بارزة لعدد كبير من النجوم، سواء كانوا ممثلين أو مطربين أو مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

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أبرز حالات الطلاق، التي شغلت الرأي العام:



شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

قد تكون قصة المطربة شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، هي الأكثر شهرة بين جميع قصص الطلاق التي تمت في الوسط الفني العربي، ذلك بعد أن تبعت الطلاق أحداث كبيرة، وتراشق للاتهامات عبر مختلف وسائل الإعلام، وتدخل أهل المطربة المصرية، واتهامهم ابنتهم بالتعاطي، وأن حسام حبيب هو السبب.



إلا أن نهاية هذه القصة كانت على غير المتوقع، إذ فاجأ الفنانان الجميع بعودتهما، وعقد قرانهما من جديد، ولايزالان متغيبين عن الإعلام بشكل كبير منذ ذلك الوقت.





معتصم النهار ولين برنجكجي

أعلن الممثل السوري الشهير، معتصم النهار، انفصاله عن زوجته شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي لين برنجكجي، بعد زواج استمر لأكثر من سبع سنوات، وأنجبا خلاله ابنتهما الوحيدة "ساندرا".



ولم يعلن الطرفان أسباب انفصالهما، إلا أنهما بقيا يحتفظان بالاحترام في ما بينهما، وسبق أن أعلن النهار أنه يرغب في دعوة طليقته لشرب فنجان قهوة معه، لمناقشة الأمور بهدوء.



منة عرفة ومحمود المهدي

لم يطل زواج الممثلة المصرية الشابة منة عرفة من زوجها الممثل محمود المهدي، إذ أعلن الثنائي انفصالهما بشكل نهائي بعد فترة قصيرة من الزواج، وأعلنت منة ذلك عندما كتبت في جميع حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "تم الطلاق رسمياً.. ربنا يوفق الجميع"، إلا أن المهدي لم يترك الأمور تسير بهدوء، فألمح إلى تعرضه للخيانة، وهو الأمر الذي تسبب في إزعاج كبير للفنانة الشابة.





دنيا بطمة ومحمد الترك

تصدرت قصة المغربية دنيا بطمة، وزوجها البحريني محمد الترك، أخبار المواقع، ومنصات التواصل الاجتماعي، لأوقات طويلة.



وبعد مرور عشر سنوات على زواجهما، تقدمت بطمة بدعوى طلاق من الترك بعد أن اتهمته بخيانتها، وهي التهم التي أنكرها والد الفنانة حلا الترك.







سلاف فواخرجي ووائل رمضان

برسالة مؤثرة، أكدت فيها أنها تحمل كل الذكريات الجميلة والحب والاحترام، لزوجها المخرج والممثل السوري وائل رمضان، أعلنت النجمة السورية سلاف فواخرجي طلاقها.



ولم يمنع الطلاق الثنائي السوري من الاجتماع والعمل معاً في فيلم "كازي"، الذي تولت سلاف إخراجه، وشارك وائل رمضان في بطولته وإخراجه أيضاً.





زينة مكي ونبيل خوري

بهدوء تام ودون أي ضجيج، أكدت بطلت فيلم "الهيبة"، اللبنانية زينة مكي، أخبار انفصالها عن زوجها الملحن اللبناني نبيل خوري، مشيرةً إلى أن قرارها بالزواج كان متسرعاً، ولم يكن بالإمكان إكمال هذا الزواج في ظل الخلافات الجوهرية بين الزوجين.





زهرة الخليج