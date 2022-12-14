هكذا تفاعل النجوم مع خبر عقد قران حسين الجسمي

الوكيل الإخباري - شكّل إعلان الفنان حسين الجسمي عن عقد قرانه يوم الاثنين، مفاجأة لمحبيه والنجوم الذين سارعوا لتهنئته والتعبير عن حبهم الكبير له، متمنين له السعادة في حياته الزوجية.



وفي أول تعليق له بعد عقد القران، نشر الجسمي عبر حسابه في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق ربّ العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبّة"، ليتفاعل معه النجوم بشكل واسع.

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وسارعت النجمة أصالة نصري الى تقديم التهنئة للجسمي، من خلال تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "خبر بيفرّح ألف مبروك الله يسعدكم ويعطيكم أحلى الأيام وتأسّسوا أجمل الذكريات وتعملوا أجمل عيلة تزيّن دنيتكم العمر الجايه فرح واستقرار ونجاح عريسنا الموهوب ألف مبروك".





وعبّر المغني والملحن والممثل الإماراتي فايز السعيد عن سعادته الكبيرة من خلال نشر صورة تجمعه بالجسمي، وكتب مهنئاً: "أبارك لأخوي وحبيبي ورفيق أخوي الغالي عقد قرانه الله يتمّم عليه بالفرح والسعاده والذريه الصالحه".



وهنّأ المطرب والملحن رامي جمال الفنان الإماراتي عقب الإعلان عن عقد قرانه، وكتب عبر "تويتر": "اللهم بارك". كذلك فعل النجم خالد سليم، والذي كتب في تغريدته: "ألف مبروك حبيبي... ربنا يسعدكم ويبارك لكم... ويبعد عنكم كل شر".



كما وجّه المطرب الكويتي عبد الله الرويشد التهنئة للجسمي، قائلاً: "مبروك حبيبي بوعلي، الله يسعدكم ويوفقكم بالرفاه والبنين".



بدوره، نشر النجم الفلسطيني محمد عساف عبر حسابه في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "ألف ألف مبارك ربي يفرّحكم ويهنيكم تستاهلوا".



ونشرت الإعلامية السعودية لجين عمران عبر حسابها في موقع "تويتر" صورة تجمعها بالجسمي، وكتبت مهنئةً بعقد القران: "أكثر وحدة سعيدة اليوم. ربي يحفظكم ويحميكم ويسعدكم. أخوي الغالي بوعلي، الله يتمم لكم على خير، ويبارك لكم ويسعدكم، وأخيراً فرحت فيك يا بعد الدنيا".

لها

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